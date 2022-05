Onderzoekers waarschuwen voor risico's aanblijven bluetooth bij uitzetten iPhone

Duitse beveiligingsonderzoekers hebben gewaarschuwd voor beveiligingsrisico's omdat vanaf iOS 15 bluetooth aanblijft als gebruikers een iPhone uitschakelen. Bovendien is de bluetoothfirmware niet gesigned en niet versleuteld.

De onderzoekers van TU Darmstadt beschrijven in hun paper dat ze door het gebrek aan beveiliging van de bluetoothfirmware die hele firmware konden aanpassen en naar de telefoon konden sturen. Doordat het besturingssysteem is uitgeschakeld, krijgt die firmware dan toegang tot de Secure Enclave. Dat maakt in theorie malware mogelijk.

De aanval is nu pas mogelijk, omdat onder iOS 15 functies als Find My iPhone, Express Cards en Digital Car Key beperkte tijd beschikbaar blijven. Die moeten zo lang mogelijk werken en dus werken ze ook als de telefoon zichzelf uitschakelt wegens een gebrek aan resterende accucapaciteit. Daarbij gaat het om NFC, Ultra Wideband en bluetooth. Hoewel Apple niet precies zegt hoe lang die functies beschikbaar blijven, gaat het volgens de onderzoekers om vijf uur.

Apple bracht iOS 15 vorig najaar uit en het gaat vermoedelijk om een van de eerste onderzoeken naar de beveiligingsaspecten van de functionaliteit. Apple heeft nog niet gereageerd. De onderzoekers raden aan om een fysieke switch in iPhones te zetten die de stroomtoevoer vanuit de accu uitschakelt. "Dat zou de situatie voor gebruikers die om privacy geven, en voor slachtoffers van surveillance verbeteren." De onderzoekers presenteren hun bevindingen deze week op de ACM-conferentie over beveiliging van draadloze netwerken. Die conferentie vindt deze week plaats in de Amerikaanse stad San Antonio.