Ransomwarebeheerders beloven gezondheidsorganisaties niet aan te vallen

Twee ransomwarebeheerders beloven gezondheidsorganisaties tijdens de coronaviruscrisis niet aan te vallen, of ze gratis te ontsleutelen mochten ze 'per ongeluk' aangevallen zijn. Twee anti-ransomwarediensten geven aan gezondheidsorganisaties gratis te helpen tijdens de pandemie.

BleepingComputer zocht contact met meerdere ransomwarebeheerders, om te vragen hoe zij met de covid-19-pandemie omgingen. DoppelPaymer en Maze reageerden beiden met de mededeling dat zij gezondheidsorganisaties niet aan zullen vallen tijdens de crisis. DoppelPaymer claimt dat ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, lokale overheidsdiensten en noodnummers zoals 112 'nooit' doelwitten zijn. Wel kan het gebeuren dat zo'n dienst 'per ongeluk' wordt geïnfecteerd, bijvoorbeeld als het netwerk van zo'n dienst verkeerd is ingesteld.

DoppelPaymer zegt een dergelijke dienst gratis te ontsleutelen. Tegelijkertijd geven de beheerders aan dat commerciële bedrijven soms doen alsof ze een ander soort bedrijf zijn. De beheerders noemen het voorbeeld van een bedrijf dat claimde een hondenopvang te zijn. DoppelPaymer controleert daardoor of een gezondheidsdienst wel echt een gezondheidsdienst is, voor ze gratis ontsleutelen.

Farmaceutische bedrijven vallen niet onder de uitzondering, 'omdat ze in deze tijden van paniek veel geld verdienen'. Gezondheidsdiensten die zijn geïnfecteerd met DoppelPaymer moeten volgens de beheerders contact opnemen via email of hun Tor-webpagina.

Maze schrijft in een verklaring alle 'activiteiten tegen alle vormen van medische organisaties te stoppen tot de crisis met het coronavirus is gestabiliseerd'. Het is niet bekend of Maze gezondheidsdiensten gaat helpen die per abuis met ransomware zijn geïnfecteerd.

Anti-malwaredienst Emsisoft en ransomwarehulpdienst Coveware zeggen tegenover BleepingComputer gratis hulp bij ransomware-ontsleuteling en onderhandelingen te verlenen bij gezondheidsdiensten tijdens de pandemie. De organisaties willen er daarmee voor zorgen dat de impact van zo'n aanval van korte duur is en medische organisaties snel weer tegen het coronavirus kunnen optreden.

Ransomware-aanvallen kunnen medische organisaties zwaar treffen. Een voorbeeld daarvan is de Wana Decrypt0r 2.0-ransomware, die in 2017 meerdere Britse ziekenhuizen trof. De ziekenhuizen moesten daardoor de gehele digitale infrastructuur stilleggen en behandelden alleen nog maar spoedgevallen. Volgens BleepingComputer zijn onlangs de site van het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid, een gezondheidsdienst in de staat Illinois en een universiteitsziekenhuis in Tsjechië getroffen door ransomware.