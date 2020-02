Gerucht: Samsung Galaxy Fold 2 krijgt stylus en camerasetup van Galaxy S20+

Samsung gaat naar verluidt de opvolger van zijn Fold-smartphone voorzien van een nieuwe variant van de S pen, de stylus die de fabrikant tot nu toe bij zijn Note-toestellen levert. De Fold 2 krijgt mogelijk ook een camera achter het scherm.

Max Weinbach, auteur van XDA Developers, deelt enkele details over de Samsung Galaxy Fold 2 op Twitter. Aan de voorkant van het toestel zou een Infinity V-scherm zitten. Dat is een scherm met een v-vormige inkeping voor de camera. Het vouwbare scherm aan de binnenkant krijgt of een klein cameragat, of een camera achter het scherm, claimt Weinbach. De journalist kwam eerder met correcte informatie over de Galaxy S20-modellen naar buiten.

Volgens de auteur gaat Samsung zijn nieuwe vouwbare smartphone leveren met een stylus. Het zou gaan om een nieuwe vorm van de S Pen, maar details daarover zijn onbekend. Het toestel zou dezelfde cameraopstelling krijgen als de Galaxy S20+. Als dat klopt, zouden er aan de achterkant vier camera's zitten. De primaire camera en ultragroothoekcamera hebben bij de S20+ een 12-megapixelsensor en er is een 64-megapixelsensor met telelens. De vierde camera is een time-of-flight-sensor.

Samsung zou een keramische variant de Galaxy Fold 2 uitbrengen en een versie van roestvast staal. Het toestel komt naar verluidt uit in de kleuren blauw, zilver, goud, roze en zwart. Samsung heeft zelf nog geen details gegeven over de Fold 2. Eind januari zei Samsung wel de komende tijd meer smartphones met vouwbaar scherm te gaan introduceren. Vorige week presenteerde het bedrijf de Galaxy Z Flip.