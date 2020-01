Uitgelekte promo verklapt komst nieuwe Samsung Galaxy-toestellen op 11 februari

Samsung lijkt van plan te zijn om op 11 februari zijn nieuwe generatie Galaxy-smartphones aan te kondigen. Een uitgelekte promovideo verraadde de datum, al is het geen geheim dat de Koreaanse fabrikant in februari zijn nieuwe smartphone-aankondigingen doet.

De promovideo werd op Twitter geplaatst door een ontwikkelaar van XDA Developers. In de korte video is te zien dat het aankomende Unpacked-evenement voor 11 februari op de planning staat. Geïnteresseerden kunnen de aankondigingen volgen via de website van Samsung.

De verwachting is dat Samsung tijdens zijn Unpacked-evenement nieuwe Galaxy-smartphones aankondigt, zoals het dat traditiegetrouw elk jaar in februari doet. Vermoedelijk maakt dan de Galaxy S11 zijn opwachting; kortgeleden zijn er al renders opgedoken van de Galaxy S11+. Overigens gaan er ook geruchten dat Samsung de nieuwe serie niet Galaxy S11, maar juist Galaxy S20 gaat noemen.

Vorige week kondigde Samsung nog de Galaxy S10 Lite en de Note 10 Lite aan. Beide smartphones hebben een 6,7"-scherm en drie camera's op de achterkant, en gelden als uitbreiding van respectievelijk de Galaxy S10- en Note 10-reeks.