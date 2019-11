Schade fraude betalingsverkeer neemt toe door phising via sms en WhatsApp

In de eerste helft van dit jaar is de schade door fraude in het betalingsverkeer met ongeveer een derde toegenomen. Dat komt volgens Betaalvereniging Nederland door phishing en bankpasfraude.

Volgens de Betaalvereniging Nederland bedroeg de schade door phishing bij banken in de eerste helft van dit jaar 3,08 miljoen euro. In de tweede helft van vorig jaar was dat 2,36 miljoen euro. De schade door fraude met opgestuurde, gestolen of verloren bankpassen liep op naar 2,59 miljoen euro. Dat was 2 miljoen euro.

Volgens de vereniging gebruiken fraudeurs steeds vaker sms om pinpassen in handen te krijgen. Pashouders worden daarbij misleid om hun bankpas op te sturen naar een zogenaamd recyclebedrijf en hun pincode in te voeren op een website die zogenaamd van hun bank is.

Banken kregen in de afgelopen maanden opvallend veel meldingen van klanten over phishing via sms, WhatsApp en Facebook Messenger. Dat blijkt uit cijfers van Nederlandse banken. Meldpunten voor phishing van banken kregen de afgelopen maanden bijna twee keer zoveel meldingen over phishing via berichtendiensten, als over phishing via e-mail. Veel fraudepogingen beginnen op handelsplatformen zoals Martkplaats en Speurders.

Bij phishing via berichtendiensten worden slachtoffers naar een valse website gelokt die lijkt op een echte bankwebsite of op de site van een mobiele betaaldienst. Als slachtoffers daar hun inloggegevens of beveiligingscode invoeren kunnen fraudeurs toegang krijgen tot de bankrekening.