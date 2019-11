'BMW gaat zelf kobalt en lithium winnen en leveren aan accucelproducenten'

BMW zegt dat het zelf het kobalt en lithium voor de accu's voor zijn ev's gaat winnen in diverse mijnen. Het bedrijf zegt dat te doen om redenen van transparantie. De fabrikant gaat de metalen leveren aan accucelproducenten waarmee het onlangs leveringsdeals heeft gesloten.

BMW zegt dat het het ruwe kobalt voor de accucelproductie rechtstreeks in mijnen in Australië en Marokko gaat winnen en het beschikbaar zal stellen voor producenten CATL en Samsung SDI. Het Duitse autobedrijf gaat hetzelfde doen voor lithium, waarbij het onder meer gaat over lithium uit Australische mijnen. Waarschijnlijk zal BMW een deel van het benodigde lithium ook halen uit het pekel van zoutmeren in het Andesgebergte, aangezien dat ook een belangrijke bron van lithium is.

In het genoemde rijtje van bronnen van kobalt ontbreekt Congo-Kinshasa. Waarschijnlijk heeft BMW dat land bewust niet genoemd. Dit Afrikaanse land levert verreweg de grootste bijdrage aan de wereldwijde kobaltproductie, maar het gaat in de Democratische Republiek Congo niet alleen om industriële mijnen. Er zijn ook nogal wat artisanale mijnen zonder toezicht, waar het voor het kobalt benodigde koper wordt gewonnen op een wijze die niet alleen gevaarlijk is voor de mijnwerkers, maar ook slecht voor het milieu.

De BMW Group zegt over te gaan tot het direct winnen van kobalt en lithium om volledig transparant te kunnen zijn over waar de ruwe materialen voor de benodigde accu's voor zijn auto's vandaan komen. Het bedrijf zegt dat de milieustandaarden en het respect voor de mensenrechten de hoogste prioriteit hebben. BMW stelt dat de vijfde generatie van de elektrische aandrijflijnen voor zijn elektrische auto's vanaf 2021 ook geheel geproduceerd wordt zonder het gebruik van zeldzame aardmetalen.

De melding over het eigenhandig winnen van lithium en kobalt doet BMW in het kader van deals die het bedrijf met het Chinese CATL en Samsung SDI gesloten heeft. Met CATL heeft BMW een overeenkomst gesloten met een totale waarde van 7,3 miljard euro voor de levering van accucellen, en een vergelijkbare deal van 2,9 miljard euro heeft het bedrijf met Samsung SDI gesloten. Dit moet BMW op de langere termijn verzekeren van de beschikbaarheid van voldoende accucellen voor zijn elektrische auto's.