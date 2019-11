Disney+ heeft na dag tien miljoen gebruikers

Streamingdienst Disney+ heeft na een dag tien miljoen gebruikers, zo heeft Disney bekendgemaakt. Het is onbekend hoeveel van die gebruikers Nederlands zijn. Disney+ kwam dinsdag uit in drie landen.

Veel gebruikers zullen nog in de gratis proefperiode zitten. Alleen Nederlanders die zich voor 12 november hadden aangemeld, betalen gelijk vanaf het begin. Daardoor is het onbekend hoeveel van de gebruikers na de proefperiode, die standaard een week duurt, zullen blijven.

Volgens Telecompaper hadden rond 650.000 mensen in Nederland zich aangemeld voor de gratis proef sinds 12 september. Disney testte zijn streamingdienst alleen in Nederland. Het onderzoeksbureau heeft nog niet onderzocht hoeveel mensen voor 12 november het abonnement weer hadden stopgezet. Disney+ kwam dinsdag uit in Nederland, Canada en de Verenigde Staten. Een release in Australië en Nieuw-Zeeland volgt komende week, waarna op 31 maart klanten in andere Europese landen de streamingdienst kunnen gaan kopen.

Door de aandacht verliep de release dinsdag niet zonder problemen. Veel Amerikanen klaagden over problemen met aanmelden voor de dienst en het afspelen van streams. Dinsdag kwamen ook veel nieuwe films en series op de streamingdienst beschikbaar, waaronder Star Wars-serie The Mandalorian en de film Avengers: Endgame.