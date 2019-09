Huawei onhult Mate 30-serie op 19 september in München

De Huawei Mate 30-serie komt, zoals geruchten ook luidden, op 19 september op de markt. Dat gaat gepaard met een launch event in de Duitse stad München. Het is nog altijd niet duidelijk of de telefoons de Google-diensten aan boord hebben of niet.

Huawei kondigt het evenement en de release aan op Twitter. Meer inhoudelijke informatie over de Mate 30 en Mate 30 Pro geeft het bedrijf niet; daar is juist het evenement voor bedoeld. De Mate-serie introduceert doorgaans nieuwe technologieën aan de line-up van het Chinese Huawei.

Het is nog maar de vraag of Huawei's nieuwste telefoons ook de Google-diensten aan boord zullen hebben. Android mag het Chinese bedrijf wel gebruiken omdat het opensource is, maar voor de Google-services is een contract met Google nodig, wat volgens Google zelf momenteel niet mag. Dit in het kader van het handelsconflict tussen de VS en China.

Huawei zelf heeft niet op die uitspraak gereageerd, maar stelde eerder al wel dat het dit jaar geen telefoon met zijn zelf ontwikkelde HarmonyOS uit zal brengen. Het moet dus nog blijken waar het schip daadwerkelijk strandt.