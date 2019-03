Apple zegt sorry voor problemen met problemen met toetsenbord MacBook Pro 2018

Apple heeft in een statement aan zakenkrant The Wall Street Journal sorry gezegd voor problemen die gebruikers hebben met het toetsenbord met de MacBook Pro van vorig jaar. Het is de derde generatie MacBook Pro die typproblemen oplevert.

Gebruikers klagen over letters als 'e', 'r', 'w' en 't' die de laptop af en toe dubbel registreert, schrijft The Wall Street Journal. Apple erkent het probleem en zegt sorry tegen gebruikers die er last van hebben. De fabrikant benadrukt dat het gaat om een relatief klein aantal gevallen. "De meerderheid van gebruikers hebben een positieve ervaring met het toetsenbord", aldus de verklaring van de fabrikant.

MacBook Pro's van 2016 en 2017 kampten al met problemen en Apple zette daarom een reparatieprogramma op. Bovendien kreeg de MacBook Pro van vorig jaar een extra laagje om stofjes, die de boosdoeners lijken te zijn, buiten te houden. Die extra bescherming lijkt nu dus niet afdoende om het toetsenbord vrij van problemen te krijgen.

Het mechanisme van de toetsenborden zorgt ervoor dat MacBooks dunner kunnen zijn. Ook de nieuwe versie van de MacBook Air heeft zo'n toetsenbord, waardoor Apple geen recent aangekondigde modellen verkoopt met een ander toetsenbord.