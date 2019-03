The Boring Company gaat tunnelnetwerk met autonome voertuigen in Las Vegas maken

The Boring Company gaat een tunnelnetwerk onder een beurshal in Las Vegas realiseren waarmee mensen snel vervoerd kunnen worden. Het vervoeren gaat met autonome, elektrische voertuigen die zijn gebaseerd op Tesla-auto's. The Boring Company is een bedrijf van Elon Musk.

De keuze voor The Boring Company maakt de lvcva in een nieuwsbericht bekend. Volgens het bericht kan het bedrijf het transportsysteem sneller bouwen dan 'traditionele' boven- of ondergrondse systemen. Ook zou het goedkoper zijn om te bouwen en minder onderbrekingen opleveren voor ander vervoer. Het tunnelnetwerk moet maximaal elfduizend passagiers per uur kunnen vervoeren. De kosten worden geraamd op zo'n 35 tot 55 miljoen dollar, omgerekend bijna 31 tot 49 miljoen euro.

Het tunnelnetwerk moet onder de Las Vegas Convention Center komen te liggen. Dat gebouw is nu bezig met een uitbreiding naar een oppervlakte van 81 hectare. In januari 2021 moet het klaar zijn. Bezoekers van deze uitgebreide beurshal moeten straks zo'n drie kilometer lopen om van het ene uiteinde naar het andere te komen. Daarom zou een transportnetwerk nodig zijn.

De exacte route is nog niet bekend; daar wordt nu nog over onderhandeld. Uitsluitsel daarover wordt rond juni verwacht. Daardoor is ook nog niet bekend wanneer het vervoersysteem klaar moet zijn. Wel heeft het tunnelsysteem volgens de lvcva de potentie om onder meer de binnenstad, de internationale luchthaven en de beurshal met elkaar te verbinden. Elon Musk schrijft op Twitter te verwachten dat het tunnelsysteem eind dit jaar 'in dienst' kan zijn.

Volgens de Las Vegas Review Journal gaat het tunnelsysteem werken met een aangepast chassis van een Tesla Model X. Deze elektrische voertuigen moeten autonoom kunnen rijden en maximaal zestien personen van punt naar punt kunnen vervoeren. Bezoekers zouden een voertuig per app kunnen bestellen. Vanwege de beperkte lengte tussen stations zouden de voertuigen maximaal tachtig kilometer per uur rijden.

De tunnels worden op een diepte van zo'n negen meter gebouwd en hebben een diameter van ongeveer 3,7 meter. De segmenten worden van beton gemaakt, versterkt met stalen vezels en polypropeen. Daardoor zouden de tunnels bestand zijn tegen vuur en gaat het beton langer mee. The Boring Company claimt dat voor het bouwen per 1,6 kilometer 8,9 miljoen euro nodig is.

Eind vorig jaar toonde The Boring Company de eerste testtunnel in Los Angeles. Het idee daarbij is dat automobilisten met hun eigen auto de tunnel in kunnen rijden. Daarvoor zijn auto's voorzien van inklapbare wieltjes aan de zijkant van de auto. Dat concept verschilt dus met het transportsysteem wat het bedrijf onder Las Vegas gaat realiseren. De lvcva heeft het over een ondergronds tunnelnetwerk dat passagieren kan vervoeren in autonome, elektrische voertuigen. The Boring Company is met een vergelijkbaar initiatief bezig om de stad Chicago met O'Hare Airport te verbinden.