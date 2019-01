Medeoprichter Mike Morhaime verlaat Blizzard na 30 jaar

In een verklaring aan aandeelhouders maakt Activision Blizzard bekend dat Mike Morhaime ontwikkelaar Blizzard verlaat. Morhaime trad in oktober terug als directeur van Blizzard en stopt binnenkort ook als adviseur.

Tijdens de afgelopen Blizzcon, het jaarlijkse fanfeest dat ontwikkelaar Blizzard organiseert, maakte Mike Morhaime bekend dat hij teruggetreden was als directeur van het bedrijf dat hij in 1991 hielp oprichten. Zijn rol was inmiddels overgenomen door J Allen Brack, voormalig hoofd van het team dat World of Warcraft maakt. Tijdens zijn speech op Blizzcon maakte Morhaime bekend dat hij bij Blizzard betrokken zou blijven als adviseur. Die positie komt binnenkort echter ook te vervallen. In een SEC filing, een periodiek verslag dat beursgenoteerde bedrijven in moeten leveren bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, wordt bekendgemaakt dat zijn adviseurschap op 7 april eindigt. De SEC filing is kort: een reden voor het vertrek van Morhaime wordt niet vermeld.

Het is een onrustige periode voor Activision Blizzard. Het vertrek van Morhaime is niet de enige wisseling in de leiding van het bedrijf. Eerder dit jaar verloor het bedrijf twee financieel leidinggevenden. Eerst vertrok Spencer Neumann, de cfo van de gezamenlijke holding, gevolgd door Amrita Ahuja van de Blizzard-tak. Tegelijk maakt het bedrijf bekend dat Rob Kostich is gepromoveerd tot directeur van de holding. Kostich werkt al 15 jaar voor het bedrijf en is vooral bekend als hoofd van de tak die verantwoordelijk is voor Call of Duty, een van de succesvolste series van de uitgever.

Eerder vandaag werd bekend dat Activision de overeenkomst verbroken heeft met ontwikkelaar Bungie, wat wil zeggen dat die studio voortaan zelf de Destiny-games uit gaat geven.