T-Mobile en Tele2 ronden fusie af

Het samengaan van T-Mobile en Tele2 is per 2 januari officieel, zo melden de bedrijven. De fusie is een feit nadat de Europese Commissie eind november groen licht gaf voor de overname van Tele2 door T-Mobile.

T-Mobile en Tele2 maken bekend dat ze vanaf woensdag verder gaan als een enkel bedrijf. Dat is meer dan een jaar na de aankondiging van T-Mobile dat het Tele2 wilde overnemen. De afronding liet op zich wachten, omdat de Europese Commissie de overname onderzocht en daar de nodige tijd voor nam. De commissie wilde analyseren wat de gevolgen voor de Nederlandse telecommarkt zouden zijn als er nog maar drie dominante spelers zouden overblijven.

Eind november kwam de Europese Commissie tot de conclusie dat een fusie waarschijnlijk niet tot prijsstijgingen voor consumenten zou leiden en niet te verwachten is dat virtuele netwerkaanbieders zoals Simpel en Youfone er nadelige invloed van zouden ondervinden. Daarmee was de laatste horde voor de afronding van het samengaan genomen.

T-Mobile meldt dat het zich nu gaat richten op het inlossen van zijn beloften op het gebied van 5g en glasvezel. Het bedrijf wil als eerste in Nederland 5g aanbieden. Verder gaat T-Mobile in de eerste helft van 2019 beginnen met de aanleg van glasvezel voor 30.000 particuliere en 3000 zakelijke adressen in Den Haag. Ook meldt het bedrijf dat het zijn dienst 4G voor Thuis op meer plekken gaan aanbieden. Hiermee kunnen buitengebieden met slechte vaste verbindingen thuisinternet via 4g afnemen.