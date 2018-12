VK kan dronedetectiesystemen nu door heel het koninkrijk inzetten

De Britse minister van Veiligheid meldt dat het Verenigd Koninkrijk nu "in staat is om dronedetectiesystemen door heel Groot-BrittanniŽ in te zetten" om dreigingen zoals die bij vliegveld London Gatwick van afgelopen week aan te vechten.

De minister, Ben Wallace, treedt verder niet in detail over hoe die detectiesystemen precies werken. Hij vermeldt ook niet wat er daaropvolgend aan een eventuele drone in overtreding gedaan kan worden, op wat voor schaal deze bestrijding plaats zou kunnen vinden en hoe snel een drone dan uit de lucht gehaald zou kunnen worden. Dat schrijft de BBC.

Verder vertelt hij dat "de wijdverspreid van drones, gecombineerd met de uitdagingen van militaire tegenmaatregelen inzetten in civiele omgevingen ervoor zorgt dat er geen makkelijke oplossingen zijn". De minister stelt verder dat dronepiloten die "roekeloze of criminele" vluchten uitvoeren "de zwaarste straf" kunnen verwachten.

London Gatwick zelf heeft volgens de BBC vijf miljoen pond, omgerekend ongeveer 5,6 miljoen euro, geÔnvesteerd in technologie om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.

AustraliŽ trekt eveneens lering uit de gebeurtenissen van afgelopen week. Volgende maand begint het land met het plaatsen van surveillancesystemen, eerst bij vliegvelden en daarna bij andere 'hotspots'. Ook komen er een nieuw registratiesysteem en hogere maximale boetes voor illegale vluchten: omgerekend 6179 euro.

Afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag was het vliegverkeer op London Gatwick een groot deel van de tijd stilgelegd omdat er drones gesignaleerd waren in de omgeving. 140.000 reizigers raakten daardoor gestrand en de financiŽle schade wordt geschat op miljoenen ponden. De piloot of piloten zijn nog niet opgepakt.

Er zijn geen beelden van de drones bij London Gatwick, de autoriteiten handelden op basis van 67 meldingen. Een Britse politiefunctionaris stelde dat er rekening gehouden werd met de mogelijkheid dat er in werkelijkheid helemaal geen drones waren, maar een bron bij de regering stelt nu tegeover de BBC dat dat een miscommunicatie was.