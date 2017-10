Google kondigt maatregelen aan vanwege klachten scherm Pixel 2 XL

Google heeft maatregelen aangekondigd om de schermproblemen van de Pixel 2 XL aan te pakken. Klanten wereldwijd krijgen twee jaar garantie op de telefoon, het scherm krijgt een nieuwe modus met verzadigdere kleuren en het scherm kan na een update bovendien minder fel om de pixels te sparen.

De garantie van twee jaar is veel langer dan klanten in veel landen standaard zouden krijgen en zit nu standaard bij elke Pixel 2 en Pixel 2 XL, zegt Google. Daarmee moeten klanten gerust zijn om het toestel te kopen, ondanks alle problemen met het scherm die afgelopen weken zijn gerapporteerd.

Daarnaast komt Google met een update om verzadigdere kleuren weer te geven, vergelijkbaar met het scherm van de eerste Pixel-telefoon. De zoekgigant zegt dat het oledscherm is afgesteld om natuurlijke kleuren weer te geven, maar dat de weergegeven kleuren een keuze van gebruikers zou moeten zijn.

Om burn-in te voorkomen zal de update diverse maatregelen nemen. Zo zal de knoppenbalk onderin een fade-out krijgen als de gebruiker de telefoon even niet gebruikt. Bovendien krijgen meer apps een lichte statusbalk bovenin. Tot slot verlaagt Google de maximale helderheid van het scherm, een maatregel die voor gebruikers nauwelijks zichtbaar zou zijn maar die wel de belasting van het scherm zou verlagen.

De forumposts vormen Googles reactie op de problemen met zijn duurste smartphone. De Pixel 2 XL heeft een oledscherm van LG, in tegenstelling tot de Samsung-schermen van de kleinere Pixel 2 en de eerste Pixel-telefoons. De problemen kwamen vooral naar voren bij reviewers. De Pixel 2 XL kwam tot nu toe alleen uit in de Verenigde Staten. Een release in ander landen, waaronder Duitsland, volgt over enkele weken.