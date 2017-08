Nieuwe aflevering Game of Thrones lekt vroegtijdig uit

Er is een nieuwe aflevering van Game of Thrones online verschenen, vier dagen voordat deze uitgezonden zou worden. Volgens HBO heeft dit incident niets te maken met de hackers die eerder afleveringen van HBO-series lekten.

Het lek betreft de zesde aflevering van seizoen 7, die zondag 20 augustus wordt uitgezonden. HBO claimt dat de Noorse en Spaanse afdelingen van het bedrijf per ongeluk de aflevering te vroeg online hebben gezet, schrijft TechCrunch.

Het is niet de eerste keer dat er een aflevering van Game of Thrones te vroeg online verschijnt. Twee weken geleden gebeurde dit al met aflevering 4. Later bleken hier vier Indiase mensen achter te zitten, die medewerkers zijn van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor het opslaan en verwerken van tv-afleveringen voor een app.

Als de claims van HBO kloppen, zijn er nog steeds geen afleveringen uitgelekt door toedracht van hackers. Eind juli maakten een aantal hackers bekend dat ze 1,5 terabytes aan data van HBO hadden buitgemaakt en dit zouden uitlekken wanneer er geen naar verluidt miljoenen dollars aan losgeld betaald zou worden. HBO zou de hackers 250.000 dollars geboden hebben om de betaling uit te stellen, maar zondag zijn er opnieuw afleveringen van verschillende HBO-series uitgelekt.