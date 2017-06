Eindhovens bedrijf presenteert commerciële zonne-auto

Het Eindhovense bedrijf Lightyear heeft zijn eerste commerciŽle zonne-auto gepresenteerd: de Lightyear One. Het bedrijf, waarvan een deel van de medewerkers als student aan de gezinszonne-auto Stella werkte, wil in 2019 tien exemplaren leveren.

Lightyear is de merknaam van Atlas Technologies, het bedrijf dat begin dit jaar al aangaf te overwegen met een commerciële zonne-auto te komen. Die auto, de Lightyear One, is inmiddels te bestellen, voor 119.000 euro, exclusief btw. Voor dat bedrag krijgen kopers een vierwielaangedreven elektrische auto die bedekt is met zonnepanelen, maar die ook op traditionele manieren geladen kan worden.

Als de Lightyear One een uur aan een gewoon stopcontact met laadvermogen van 3,7kW gehangen wordt, kan deze 40 kilometer afleggen. Bij een standaard ev-laadpunt van 10kW neemt dat toe tot 110 kilometer en met een snellader met vermogen van 75kW is dat 850 kilometer. Welk aandeel de zonnepanelen kunnen innemen in de actieradius hangt volgens Lightyear af van de regio van gebruik gezien de hoeveelheid zonne-uren: in Honolulu is de opbrengst bijvoorbeeld dubbel zo hoog als in Amsterdam. In Amsterdam zou die hoog genoeg zijn om tienduizend kilometer per jaar af te kunnen leggen.



De eerste tien exemplaren van de Lightyear One moeten in 2019 gereed zijn. De volgende honderd voertuigen hoopt het bedrijf in 2020 te kunnen leveren. Voorlopig levert het bedrijf alleen in de VS en de EU. Tegenover de TU/e meldt het bedrijf de eerste vijf exemplaren al verkocht te hebben. Leveranciers maken de onderdelen van de auto, de assemblage doet Lightyear zelf.

Bij Lightyear zijn inmiddels elf voltijdsbanen. Onder hen zijn studenten van de TU/e en ex-leden van de Stella- en Stella Lux-teams. Met die gezinszonne-auto won het studententeam van de TU/e meerdere keren de Cruiser-klasse van de World Solar Challenge.