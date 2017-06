Door Mark Hendrikman, zaterdag 17 juni 2017 11:54, 50 reacties • Feedback

Submitter: arnovos

De gemeente Amsterdam gaat als proef vier weken lang in drie verschillende straten op De Wallen de bewegingen van het publiek bijhouden om te onderzoeken hoe overmatige drukte in het gebied bestreden kan worden. Amsterdam gebruikt daarvoor telcamera's en wifi-tracking.

Volgens de Amsterdamse krant Het Parool belooft de gemeente dat de privacy van het publiek in de gebieden niet in het geding is. De beelden van de telcamera's zouden niet bewaard worden, alleen de cijfers die uit het gebruik daarvan voortkomen. De data die uit de wifi-trackers komt, zou volgens de gemeente ook volledig anoniem zijn, maar de Autoriteit Persoonsgegevens heeft in het kader van een andere zaak daar al zijn vraagtekens bij gezet. "Het hashen van mac-adressen is niet altijd te anonimiseren," was toen een kanttekening.

De proef start maandag en richt zich op de Stoofsteeg, de Oudekennissteeg en een deel van de Oudezijds Vorburgwal. Eerder voerde Amsterdam een proef uit met informatieborden die wandelaars een bepaalde kant op stuurden om drukte te voorkomen. Daaruit concludeerde de hoofdstad wel dat dergelijke maatregelen een positief effect kunnen hebben op voetgangerscongestie in de binnenstad.

De krant schrijft verder dat het 'Wallenconvenant', een samenwerkingsverbond tussen de gemeente en lokale toerbedrijven dat als doel heeft om drukte te bestrijden, niet zou werken. Grote groepen toeristen die met hun gidsen stilstaan in de straatjes zouden ervoor zorgen dat doorstroming van het publiek belemmerd wordt.

Wifi-tracking werkt door de signalen van de radio van een smartphone op te vangen en de geassocieerde informatie, zoals het mac-adres, te registreren. Ook Bluetoothsignalen zijn hier nuttig voor. Hiermee kunnen gemeentes, de NS en ook winkeliers vaststellen dat er een persoon binnen een gemonitord gebied is. Niet alleen dat, maar met uitgebreide apparatuur kan ook exact vastgesteld worden op welke locatie binnen dat gebied die smartphone en dus de eigenaar zich bevindt. Op die manier brengen de instanties in kaart hoe looproutes werken, waar zich opstoppingen vormen, welke etalages bekeken worden, enzovoort. Sinds de techniek in het nieuws komt, uiten mensen hun zorgen met betrekking tot de privacy.