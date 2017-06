Door Arnoud Wokke, donderdag 1 juni 2017 07:28, 10 reacties • Feedback

De Siri-speaker die Apple wil gaan introduceren, beschikt over surround sound in een poging de concurrentie van dergelijke speakers van Google en Amazon te overvleugelen. Dat claimt financieel persbureau Bloomberg op basis van eigen bronnen.

Apple zou de speaker komende maandag al kunnen introduceren, maar hij is pas net in productie gegaan en kan dus pas later dit jaar de verkoop in, zegt Bloomberg. Dat is gebruikelijk bij producten die Apple maakt in een nieuwe categorie. Na de aankondiging duurt het veelal tussen drie en acht maanden voordat zo'n product in de verkoop gaat.

De fabrikant wil de speaker onderscheiden met de kwaliteit van het geluid en met diepe integratie in andere Apple-diensten, waaronder smarthome-platform HomeKit. Daardoor moeten gebruikers allerlei apparaten in huis kunnen aansturen via spraakcommando's aan de speaker. In tegenstelling tot de recent aangekondigde Amazon Echo Look en Essential Home heeft de Siri-speaker geen scherm, claimt Bloomberg. Ook de reguliere Amazon Echo en Google Home hebben geen scherm.

Er gaan al maanden geruchten over de Siri-speaker. Zo zou de soc van het niveau van de iPhone 6s zijn en zou het de merknaam van Beats Audio kunnen dragen. Apple houdt maandagavond Nederlandse tijd zijn keynote op de eigen ontwikkelaarsconferentie WWDC. Het lijkt erop dat Apple meer hardware in de planning heeft voor het evenement.