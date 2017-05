Door Mark Hendrikman, zaterdag 27 mei 2017 12:47, 4 reacties • Feedback

Techbedrijven waaronder Facebook, Microsoft en Google hebben een brief gestuurd naar de Amerikaanse House of Representatives waarin ze verzoeken dat de bevoegdheden van de NSA ingeperkt worden als het gaat om gegevens van Amerikanen verzamelen.

Het gaat specifiek om de zogenaamde Section 702-provisie. Dat stelt de NSA in staat om e-mails en andere digitale communicatie van verdachte buitenlanders die in het buitenland bevinden op te sporen en op te slaan. Deze activiteiten staan beter bekend onder programmanamen als Prism en Upstream. Een onderdeel van het surveilleren van deze buitenlanders is echter ook het opslaan van communicaties tussen hun en Amerikaanse staatsburgers. Op deze manier wordt alsnog data verzameld van Amerikaanse burgers, terwijl Section 702 zich juist specifiek richt op non-Amerikanen. De techbedrijven willen dit laten inperken en vragen om meer gerechtelijk toezicht hierop.

De NSA, of National Security Agency, is eerder al uit eigen beweging gestopt met het verzamelen van gegevens van Amerikanen in deze context. Officieel heeft het de bevoegdheid nog wel tot het einde van dit jaar, waarna het Huis van Afgevaardigden moet bepalen wat er met het programma gaat gebeuren. Als ze geen actie ondernemen, vervalt het programma, maar ze kunnen het ook ongewijzigd door laten lopen of bijvoorbeeld de suggesties van de techbedrijven opnemen. Het kabinet van Donald Trump is voor het ongewijzigd door laten lopen van de wet.

Verder verzoeken de bedrijven ook dat het proces doorzichtiger wordt. Ze willen de vrijheid om te publiceren hoeveel verzoeken om gegevens ze in het kader van Section 702 krijgen en hoeveel data ze daarbij af hebben moeten staan. Tot slot moet er ook een strengere definitie komen van wat kwalificeert als informatie die het verzamelen waard is, om ook onder buitenlandse personen de hoeveelheid onterechte surveillance te beperken.

De brief is ondertekend door onder andere Adobe, Amazon, Cisco, Cloudflare, Dropbox, Mozilla, Reddit en nog veel meer bedrijven en instanties. Opvallend is dat Apple afwezig is in die lijst. Recode heeft het techbedrijf om commentaar gevraagd, maar het heeft tot op heden daarop nog niet gereageerd. Deze grootschalige surveillance, ook wel omschreven als sleepnetten, werd blootgelegd als onderdeel van de NSA-onthullingen van Edward Snowden. Los hiervan is de Wikimedia-stichting ook verwikkeld in een rechtszaak tegen de NSA om dezelfde redenen.