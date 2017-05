Door Julian Huijbregts, donderdag 18 mei 2017 07:55, 1 reactie • Feedback

Submitter: Soldaatje

Het verbod op het meenemen van laptops als handbagage in vluchten naar de Verenigde Staten wordt voorlopig niet uitgebreid naar vluchten vanaf Europese bestemmingen. Volgende week zijn er nieuwe gesprekken in Washington.

NOS meldt dat er zeven Europese landen aanwezig waren bij de gesprekken, waaronder Nederland, vertegenwoordigd door Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Volgens de BBC hebben overheidsfunctionarissen van de VS en EU vier uur lang vergaderd in Brussel en is er besloten om het laptopverbod niet in te voeren in Europa. Andere maatregelen zouden nog worden overwogen. Het gesprek vond plaats op verzoek van de EU, omdat de VS volgens recente berichten het verbod op laptops in handbagage uitbreiden naar trans-Atlantische vluchten vanuit Europa.

In maart stelde de Amerikaanse autoriteiten een verbod in op het meenemen van laptops als handbagage in vluchten naar de VS vanaf tien luchthavens in landen waar overwegend moslims wonen. Het betreft luchthavens in de landen Jordanië, Egypte, Turkije, Koeweit, Marokko, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Het verbod werd ingesteld omdat de Amerikaanse overheid vermoedt dat terroristen bommen in elektronica mee aan boord kunnen smokkelen.