Door Joris Jansen, dinsdag 18 april 2017 13:00, 6 reacties • Feedback

Het Innovation Network Corp of Japan, een publiek-private samenwerking tussen de Japanse overheid en grote technologiebedrijven, gaat mogelijk samenwerken met een andere kandidaat in de biedingsstrijd rondom de overname van Toshiba's nand-geheugendivisie.

Het Japanse stimuleringsfonds, dat merendeels in handen is van de Japanse staat, heeft in de eerste ronde in de biedingsstrijd geen bod uitgebracht, maar volgens bronnen overweegt het fonds wel om als ondergeschikte partner bij te dragen aan een bod van een van de nog overgebleven overnamekandidaten. Dat meldt Reuters.

Het Innovation Network Corp of Japan zou willen meebieden met een van deze partijen omdat de Japanse overheid hiermee mogelijk kan voorkomen dat de geheugendivisie van Toshiba in handen komt van een ongewenste overnamekandidaat. De Japanse overheid wil de productie graag in Japan houden, gelet op de strategische waarde van de chipproductie voor toekomstige Japanse technologie.

Het stimuleringsfonds heeft bij monde van bestuursvoorzitter Toshiyuki Shiga bevestigd dat er een team is opgezet om de publiekelijk beschikbare informatie over de overnameprocedure te bekijken. Een boekenonderzoek dat bij overnames gangbaar is en waarin alle contracten en juridisch belangrijke informatie wordt doorgespit, een zogeheten due diligence-onderzoek, heeft het fonds nog niet ingesteld. Shiga heeft gezegd dat het fonds niet in staat is om een zelfstandig bod uit te brengen.

Er zouden nog vier overnamekandidaten in de race zijn: de Amerikaanse chipmaker Broadcom, het eveneens Amerikaanse Western Digital, het Zuid-Koreaanse SK Hynix en het Taiwanese Foxconn. Broadcom zou inmiddels het hoogste bod hebben uitgebracht, omgerekend zo'n 21,5 miljard euro. Foxconn zou ruim 18 miljard euro hebben geboden in de eerste ronde. SK Hynix en Broadcom zouden biedingen hebben uitgebracht van zo'n 17 miljard euro.

Toshiba splitst zijn nandproductie af in een los bedrijf genaamd Toshiba Memory en verkoopt een deel omdat het in financieel zwaar weer zit na een reeks financiële tegenslagen. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste nandgeheugenfabrikant.