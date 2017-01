Door Mark Hendrikman, zondag 15 januari 2017 14:52, 8 reacties • Feedback

Speedrunningmarathon Awesome Games Done Quick heeft meer dan 2 miljoen euro aan donaties opgehaald voor kankeronderzoek. Het evenement duurde acht dagen en besloeg meer dan 150 games en nog meer spelers.

Op zondag is de laatste game van AGDQ gespeeld. Dat was Undertale en deze werd gespeeld door TGH, die het pacifisteneinde van de game moest bereiken. Hij deed dit in 1 uur en 28 minuten. Bij deze editie van Awesome Games Done Quick werden games als Super Mario Galaxy 2, Dark Souls 3, Hyper Light Drifter maar ook oudere games als Super Mario Bros, System Shock 2, Jazz Jackrabbit en nog veel meer gespeeld.

Het ingezamelde geldbedrag gaat naar de Amerikaanse Prevent Cancer Foundation. Het bedrag is het hoogste dat AGDQ in zijn zevenjarig bestaan heeft opgehaald. In die jaren heeft het in totaal nu omgerekend bijna tien miljoen euro opgehaald.

Het evenement is op het moment van schrijven sinds enkele uren afgelopen. Donaties doen is echter nog steeds mogelijk. De marathon werd uitgezonden als Twitch-stream en is daarna ook op YouTube te vinden. De gemonteerde runs zijn nog niet te vinden, maar het leeuwendeel van de onbewerkte streams staan al wel in een afspeellijst. Op Reddit worden de verschillende uploads ook bijgehouden, maar dan wat overzichtelijker.

Bij speedrunning stellen gamers zichzelf het doel om een spel zo snel mogelijk uit te spelen. Hier worden vaak bepaalde voorwaarden aan gesteld om de uitdaging zo interessant mogelijk te maken voor zowel de speler als de kijker. Zo kan vereist worden dat de speler het spel voor 100% uitspeelt of juist zo snel mogelijk naar het einde racet, los van hoeveel content hij daarbij overslaat. Ook kan er gevarieerd worden in moeilijkheidsgraad, het gebruik van exploits en welke ingame-hulpmiddelen de speler mag gebruiken. Ervaren speedrunners kunnen games die bijvoorbeeld normaal gesproken tientallen uren speeltijd vergen met genoeg oefening binnen een uur uitspelen.