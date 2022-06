Microsoft heeft afgelopen oktober Windows 11 uitgebracht. Het nieuwe Windows heeft hogere systeemeisen dan Windows 10, met name op het gebied van veiligheid. Het is echter niet altijd even makkelijk om uit te vinden of een computer aan die eisen voldoet. Ontwikkelaar Robert C. Maehl heeft een programma gemaakt met de naam WhyNotWin11 dat dit allemaal inzichtelijk maakt. Het programma is open source en bestaat uit een enkele executable, dus installatie is niet nodig. Hieronder is de changelog te vinden voor versie 2.5.0.0:

Changes in version 2.5.0.0: Minor Translation Updates

Minor Error Handling Improvements

Removed Warning if already running Windows 11

Updated AMD, Intel, and Qualcomm Processor Lists

Added Checks for Windows 11 Updates Using TargetVersionUpgradeExperienceIndicators