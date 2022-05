Microsoft gaat eind dit jaar Windows 11 uitbrengen. De nieuwe Windows heeft bepaalde systeemvereisten en Microsoft had een onduidelijke tool beschikbaar gesteld die aangaf of de computer daar wel of niet aan voldeed, maar heeft die inmiddels offline gehaald om deze te verbeteren. Ontwikkelaar Robert C. Maehl heeft een programma gemaakt met de naam WhyNotWin11 dat dit allemaal veel inzichtelijker maakt. WhyNotWin11 is opensource en een enkele executable, dus installatie is niet nodig. Kijk overigens uit met de website WhyNotWin11.com, deze is niet van de maker zelf. Hieronder is het changelog te vinden van versie 2.3.2:

2.3.2.0 comes with the following changes: Cleaned up Code

Updated Language Files

Added RTL Support in Translations

Added "

" Support in Translations

Improved WMIC Performance Slightly

Fixed TPM Check failing on Rare Occasions

Removed Checkmark and Cross from Pass/Fail

Fixed Reporting of RAM on Systems under 4GB

Added Exclusion for "Citrix Indirect Display Adapter"

Fixed Social Icons not recoloring to match Text Color

Fixed Secure Boot "Supported" Devices reporting as "Enabled"

Added not yet enabled Code for Advanced Checks (Physical Display Size, etc)