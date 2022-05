Oracle heeft de dertiende update voor VirtualBox versie 6.1 uitgebracht. VirtualBox kan worden gebruikt om andere besturingssystemen in een virtuele omgeving op een computer te installeren. Op die manier is het mogelijk om verschillende besturingssystemen op dezelfde hardware naast elkaar en tegelijkertijd te gebruiken. VirtualBox is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux en Solaris, en is in staat om diverse gastbesturingssystemen te draaien. De veranderingen die in versie 6.1.26 zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet:

This is a maintenance release. The following items were fixed and/or added: VMSVGA: fixed VM screen artifacts after restoring from saved state (bug #20067)

Storage: Fixed audio endianness for certain CUE sheet CD/DVD images.

VBoxHeadless: Running VM will save its state on host shutdown

VBoxManage: Fix OS detection for Ubuntu 20.10 ISO with unattended install

Linux Additions: Fixed mouse pointer offsetting issue for VMSVGA graphics adapter in multi-monitor VM setup (6.1.24 regression)