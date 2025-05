Oracle heeft de negende update voor VirtualBox versie 7.0 uitgebracht. VirtualBox kan worden gebruikt om andere besturingssystemen in een virtuele omgeving op een computer te installeren. Op die manier is het mogelijk om verschillende besturingssystemen op dezelfde hardware naast elkaar en tegelijkertijd te gebruiken. VirtualBox is beschikbaar voor Windows, macOS, Linux en Solaris, en is in staat om diverse gastbesturingssystemen te draaien. In versie 7.0.18 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

This is a maintenance release. The following items were fixed and/or added: Networking: Fixed an issue which caused host system crash when VM was using bridged or host-only network adapter (bug #22045)

Linux Guest Additions: Added more fixes to prevent UBSAN warnings (bug #21877)

Linux Guest Additions: Fixed issue when time stamps were displayed incorrectly within mounted shared folder (bug #22047)