Microsoft heeft een klein jaar geleden Windows 11 uitgebracht. Het nieuwe Windows heeft hogere systeemeisen dan Windows 10, met name op het gebied van veiligheid. Het is echter niet altijd even makkelijk om uit te vinden of een computer aan die eisen voldoet. Ontwikkelaar Robert C. Maehl heeft een programma gemaakt met de naam WhyNotWin11 dat dit allemaal inzichtelijk maakt. Het programma is open source en bestaat uit een enkele executable, dus installatie is niet nodig. Sinds versie 2.5.0.0 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

2.5.0.3 comes with the following changes: Updated Disk Info Module

Fixed WhyNotWin11 Icon when running directly from Source

Fixes a Crash for Some Users on Successful CPU Compatibility Check 2.5.0.2 comes with the following changes: Minor Translation Updates

Reverted Status Check Indicators from 2.5.0.1

Supplemented CPU Compatibility Check with Windows Update Registry Key

Added Motherboard Info to Footer to Assist Support Reps Assisting End Users 2.5.0.1 comes with the following changes: Minor Translation Updates

Fixed Guides not being Clickable

Removed long past Windows 11 release timeframe info

Added Separate Indicators for Failed Windows Update Checks

Changed Settings dropdowns to disable if no options available

Removed no longer needed "Currently Known Requirements" disclaimer