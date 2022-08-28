Microsoft heeft een klein jaar geleden Windows 11 uitgebracht. Het nieuwe Windows heeft hogere systeemeisen dan Windows 10, met name op het gebied van veiligheid. Het is echter niet altijd even makkelijk om uit te vinden of een computer aan die eisen voldoet. Ontwikkelaar Robert C. Maehl heeft een programma gemaakt met de naam WhyNotWin11 dat dit allemaal inzichtelijk maakt. Het programma is open source en bestaat uit een enkele executable, dus installatie is niet nodig. Sinds versie 2.5.0.0 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:
2.5.0.3 comes with the following changes:
2.5.0.2 comes with the following changes:
- Updated Disk Info Module
- Fixed WhyNotWin11 Icon when running directly from Source
- Fixes a Crash for Some Users on Successful CPU Compatibility Check
2.5.0.1 comes with the following changes:
- Minor Translation Updates
- Reverted Status Check Indicators from 2.5.0.1
- Supplemented CPU Compatibility Check with Windows Update Registry Key
- Added Motherboard Info to Footer to Assist Support Reps Assisting End Users
- Minor Translation Updates
- Fixed Guides not being Clickable
- Removed long past Windows 11 release timeframe info
- Added Separate Indicators for Failed Windows Update Checks
- Changed Settings dropdowns to disable if no options available
- Removed no longer needed "Currently Known Requirements" disclaimer