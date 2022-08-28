Software-update: WhyNotWin11 2.5.0.3

WhyNotWin11 logo (79 pix) Microsoft heeft een klein jaar geleden Windows 11 uitgebracht. Het nieuwe Windows heeft hogere systeemeisen dan Windows 10, met name op het gebied van veiligheid. Het is echter niet altijd even makkelijk om uit te vinden of een computer aan die eisen voldoet. Ontwikkelaar Robert C. Maehl heeft een programma gemaakt met de naam WhyNotWin11 dat dit allemaal inzichtelijk maakt. Het programma is open source en bestaat uit een enkele executable, dus installatie is niet nodig. Sinds versie 2.5.0.0 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

2.5.0.3 comes with the following changes:
  • Updated Disk Info Module
  • Fixed WhyNotWin11 Icon when running directly from Source
  • Fixes a Crash for Some Users on Successful CPU Compatibility Check
2.5.0.2 comes with the following changes:
  • Minor Translation Updates
  • Reverted Status Check Indicators from 2.5.0.1
  • Supplemented CPU Compatibility Check with Windows Update Registry Key
  • Added Motherboard Info to Footer to Assist Support Reps Assisting End Users
2.5.0.1 comes with the following changes:
  • Minor Translation Updates
  • Fixed Guides not being Clickable
  • Removed long past Windows 11 release timeframe info
  • Added Separate Indicators for Failed Windows Update Checks
  • Changed Settings dropdowns to disable if no options available
  • Removed no longer needed "Currently Known Requirements" disclaimer

WhyNotWin11 screenshot

Versienummer 2.5.0.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website WhyNotWin11
Download https://github.com/rcmaehl/WhyNotWin11/releases/tag/2.5.0.3
Bestandsgrootte 2,41MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 28-08-2022 19:48
5 • submitter: 1DMKIIN

28-08-2022 • 19:48

5

Submitter: 1DMKIIN

Bron: WhyNotWin11

Update-historie

10-'25 WhyNotWin11 2.7.0.0 11
07-'24 WhyNotWin11 2.6.1.0 15
08-'22 WhyNotWin11 2.5.0.3 5
06-'22 WhyNotWin11 2.5.0.0 75
05-'22 WhyNotWin11 2.4.3.2 15
12-'21 WhyNotWin11 2.4.3.1 18
09-'21 WhyNotWin11 2.4.1 7
08-'21 WhyNotWin11 2.4.0 10
07-'21 WhyNotWin11 2.3.2 57
07-'21 WhyNotWin11 2.3.1 54
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Reacties (5)

-Moderatie-faq
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_Thanatos_ 29 augustus 2022 10:22
Microsoft had dit moeten maken.

Of beter nog, ze hadden Windows 11 compatible moeten maken.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @_Thanatos_29 augustus 2022 11:24
Microsoft heeft toch een eigen tool om op comptabiliteit te controleren (PC Health Check app doet dit bijvoorbeeld)
_Thanatos_ @Bor7 september 2022 09:22
Maar zegt ie ook waarom precies je pc niet voldoet?
Rekcor 30 augustus 2022 09:00
Volgens deze app is mijn laptop niet Win11-compatible. Twee keer raden welke versie van Windows ik draai...
SCS2 30 augustus 2022 21:49
WhyNotWin11 ?
Daar heb je toch geen programma voor nodig?
Omdat de taakbalk niet aan de linker zijkant kan. Daarom niet ;-)

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