Op 5 oktober zal Microsoft Windows 11 uitbrengen. De nieuwe Windows heeft bepaalde systeemvereisten en Microsoft had een onduidelijke tool beschikbaar gesteld die aangaf of de computer daar wel of niet aan voldeed, maar heeft die inmiddels offline gehaald om deze te verbeteren. Ontwikkelaar Robert C. Maehl heeft een programma gemaakt met de naam WhyNotWin11 dat dit allemaal veel inzichtelijker maakt. WhyNotWin11 is opensource en een enkele executable, dus installatie is niet nodig. Kijk overigens uit met de website WhyNotWin11.com, deze is niet van de maker zelf. Hieronder is het changelog te vinden van versie 2.4.1:

2.4.1 comes with the following changes: Updated Supported AMD Processors

Updated Supported Intel Processors

Removed Clean Install Upgrade Note (Thanks Microsoft)