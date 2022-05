Microsoft heeft afgelopen oktober Windows 11 uitgebracht. De nieuwe Windows heeft hogere systeemvereisten dan Windows 10, met name op het gebied van veiligheid. Het is echter niet altijd even makkelijk om uit te vinden of een computer aan die eisen voldoet. Ontwikkelaar Robert C. Maehl heeft een programma gemaakt met de naam WhyNotWin11 dat dit allemaal inzichtelijk maakt. Het programma is opensource en een enkele executable, dus installatie is niet nodig. Hieronder is het changelog te vinden voor versie 2.4.3.2:

Changes in version 2.4.3.2: Minor Translation Updates

Updated Github and Discord Logos

Reverted DPI Handling Change from 2.4.3.0

Added Guide Strings to Translation Templates

Improved Warning if Already Running Windows 11

Finished MOST Group Policy Registry value entries

Updated AMD, Intel, and Qualcomm Processor Lists

Fixed Category Labels on Settings not adhering to theme

Updated Builds to use latest AutoIt Version upon compiling Added the following improvements when running in WinPE: Added Drive Space check to check C: by default

by default Added /drive <driveletter>: and /d <driveletter>: to override Space Check Drive