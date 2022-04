Microsoft heeft onlangs aangekondigd dat eind dit jaar Windows 11 zal verschijnen. De nieuwe Windows heeft bepaalde systeemvereisten en Microsoft heeft een onduidelijke tool beschikbaar gesteld die aangeeft of de computer daar wel of niet aan voldoet. Ontwikkelaar Robert C. Maehl heeft een programma gemaakt met de naam WhyNotWin11 dat dit allemaal veel inzichtelijker maakt. WhyNotWin11 is opensource en een enkele executable, dus installatie is niet nodig. Kijk overigens uit met de website WhyNotWin11.com, deze is niet van de maker zelf. Hieronder is het changelog te vinden van de laatste paar versies, die allemaal in de laatste 48 uur zijn verschenen.

2.3.1.0 comes with the following changes: Improved GPT check

Improved Icon Quality

Minor Text Improvements

Minor Code Improvements

Updated "OK" to Checkmark

Added Basic Theming Support

Fixes Pentium Gold CPU Detection

Fixed Crash when no Boot Devices Found

Fixes Odd Issues with 8.1 Color Detection

Added Basic Descriptions and Fixes for Items

Fixes Alert for those running Windows 11 or Linux

Improved Uncompiled File Structure for Easier Understanding

Fixes Misspelling from Microsoft's OWN Supported Intel Processor List Note: 2.3.0.2+ and 2.3.1 are to be considered Security Patches. If you are on an older build, please update. Please see Vulnerability Disclosure 07 09 2021 for more details.