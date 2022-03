Op 5 oktober heeft Microsoft Windows 11 uitgebracht. De nieuwe Windows heeft bepaalde systeemvereisten en daar is soms wat onduidelijkheid over. Ontwikkelaar Robert C. Maehl heeft een programma gemaakt met de naam WhyNotWin11 dat dit allemaal veel inzichtelijker maakt. WhyNotWin11 is opensource en een enkele executable, dus installatie is niet nodig. Hieronder is het changelog te vinden sinds versie 2.4.1:

Changes in version 2.4.3.1: Fixes Crash if Languages or Themes do not exist

Code Cleanup

Added Basic Settings Menu

Improved Disk Detection and Info (Credit @htcfreek)

Improved DirectX Check Performance

Added Guides for Common Questions

Fixed Storage Space Check for GiB vs GB

Fixed DPI Scaling Code on Some Devices

Fixed Ryzen 5 1600 AF detection and reporting

Added reporting of TPM Device Driver Error State

Added Latest Intel and AMD Supported CPUs to CPU Lists

Fixed Regression where TPM 1.2 was marked as Compatible

Added GPO Registry Values to Control the Appearance of WhyNotWin11 (more coming soon) Changes in version 2.4.2.1: Fixes issue with RAM reporting

Updated language file templates

Started on Language Picker code