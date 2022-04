Open-Shell is een programma waarmee het uiterlijk van Windows Verkenner, Internet Explorer, de startknop en het startmenu in Windows 7, 8 en 10 kan worden aangepast. In Windows 8 of hoger kan het ook een klassieke startknop en startmenu toevoegen. Het programma is een doorontwikkeling van Classic Shell, waarvan de originele ontwikkelaar eind 2017 aangaf met de verdere ontwikkeling te stoppen. De broncode is toen als opensource op GitHub terecht gekomen, waar het nu dus als Open-Shell door het leven gaat. Versie 4.4.169 uitgekomen, een versie die als ontwikkelversie wordt aangeboden. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

It's been a while since there was a release and the artifacts have expired so I decided to make a new release.

There were several fixes and improvements since the last release, please check the repository for more details.