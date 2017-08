Versie 4.3.1 van Classic is Shell uitgekomen. Classic Shell kan aanpassingen doen aan het uiterlijk van Windows Verkenner, Internet Explorer, de startknop en het startmenu in Windows 7, 8 en 10. In Windows 8 of hoger kan het ook een klassieke startknop en startmenu toevoegen. Het programma is niet meer opensource, maar nog wel gratis te gebruiken. In deze uitgave is officiële ondersteuning toegevoegd voor de Creators Update van Windows 10 en zijn er diverse problemen verholpen.

Changes in version 4.3.0: Official support for the Creators Update version of Windows 10

Added a setting to clear icon cache

Multiple minor improvements and bugfixes