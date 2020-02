Classic Shell is een programma waarmee het uiterlijk van Windows Verkenner, Internet Explorer, de startknop en het startmenu in Windows 7, 8 en 10 kan worden aangepast. In Windows 8 of hoger kan het ook een klassieke startknop en startmenu toevoegen. In november 2017 heeft de ontwikkelaar van Classic Shell echter aangegeven te stoppen met de verdere ontwikkelingen en is de broncode als opensource op GitHub terecht gekomen, waar het nu als Open Shell door het leven gaat. Enkele dagen geleden is versie 4.4.143 uitgekomen, een versie die als ontwikkelversie wordt aangeboden. In die uitgave is het volgende probleem verholpen:

Delete confirmation dialog may be (partially) hidden behing start menu. As a result the dialog may be not accessible because start menu(s) are displayed as top-most windows.

Thus when executing menu command we will make menu(s) non-topmost. So that other windows can be drawn on top of menu(s).