Open Shell is een programma waarmee het uiterlijk van Windows Verkenner, Internet Explorer, de startknop en het startmenu in Windows 7, 8 en 10 kan worden aangepast. In Windows 8 of hoger kan het ook een klassieke startknop en startmenu toevoegen. In november 2017 heeft de ontwikkelaar van Classic Shell echter aangegeven te stoppen met de verdere ontwikkelingen en is de broncode als opensource op GitHub terecht gekomen, waar het nu als Open Shell door het leven gaat. Versie 4.4.152 uitgekomen, een versie die als ontwikkelversie wordt aangeboden. De changelog voor die uitgave ziet er als volgt uit:

New: Better support for Windows 10 modern settings (#57)

Allow Pin to start for desktop applications downloaded from Microsoft Store (such as Windows Terminal) Fixes: Fixed issue with confirmation dialog being blocked (#257)

Fixed Invert Metro icon color option for gray-scale icons (#364)

option for gray-scale icons (#364) Respect Use multiple columns setting for all folder items (#436)

setting for all folder items (#436) Removed non-working update component