Open-Shell is een programma waarmee het uiterlijk van Windows Verkenner, Internet Explorer, de startknop en het startmenu in Windows 7, 8 en 10 kan worden aangepast. In Windows 8 of hoger kan het ook een klassieke startknop en startmenu toevoegen. In november 2017 heeft de ontwikkelaar van Classic Shell echter aangegeven te stoppen met de verdere ontwikkelingen en is de broncode als opensource op GitHub terecht gekomen, waar het nu als Open-Shell door het leven gaat. Versie 4.4.160 uitgekomen, een versie die als ontwikkelversie wordt aangeboden. De changelog voor die uitgave ziet er als volgt uit:

New: Support for automatic updates (including optional nightly updates)

Support for modern app jump-list tasks (#375) Fixes: Faster recent Metro apps enumeration (#45)

Better handling of modern application links

Display monochrome icons using color of corresponding text item (#466)