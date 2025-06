Versie 4.4.191 van Open-Shell is kort geleden verschenen. Met dit programma kan het uiterlijk van Windows Verkenner, de startknop en het startmenu in Windows 7, 8, 10 of 11 worden aangepast. In Windows 8 of hoger kan het ook een klassieke startknop en startmenu toevoegen. Het programma is een doorontwikkeling van Classic Shell, waarvan de originele ontwikkelaar eind 2017 aangaf met de verdere ontwikkeling te stoppen. De broncode is toen als open source op GitHub terechtgekomen, waar het programma nu dus als Open-Shell door het leven gaat. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What's Changed Separate taskbar icon for Open-Shell menu settings dialog

Allow negative horizontal/vertical menu offsets (#1629)

Fix checkboxes in settings dialog with custom themes (#1630)

Fix search results overlapping (#1648)