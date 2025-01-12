Software-update: Open-Shell 4.4.195

Open-Shell logo Versie 4.4.195 van Open-Shell is verschenen. Met dit programma kan het uiterlijk van Windows Verkenner, de startknop en het startmenu in Windows 7, 8, 10 of 11 worden aangepast. In Windows 8 of hoger kan het ook een klassieke startknop en startmenu toevoegen. Het programma is een doorontwikkeling van Classic Shell, waarvan de originele ontwikkelaar eind 2017 aangaf met de verdere ontwikkeling te stoppen. De broncode is toen als open source op GitHub terechtgekomen, waar het programma nu dus als Open-Shell door het leven gaat. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What's Changed
  • Fix modern settings on Win11 24H2+ in #2091
  • Fix custom button with auto-hiding taskbar (#2067)
  • Apply taskbar customizations to News and interests (#676)
  • Update StartMenuL10N.ini for all languages in #2086

Classic Shell

Versienummer 4.4.195
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Open-Shell
Download https://github.com/Open-Shell/Open-Shell-Menu/releases/tag/v4.4.195
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 12-01-2025 12:00 10

12-01-2025 • 12:00

10

Bron: Open-Shell

Update-historie

05-'25 Open-Shell 4.4.196 17
01-'25 Open-Shell 4.4.195 10
12-'24 Open-Shell 4.4.194 11
08-'23 Open-Shell 4.4.191 3
07-'23 Open-Shell 4.4.190 14
07-'21 Open-Shell 4.4.169 2
11-'20 Open-Shell 4.4.160 10
09-'20 Open-Shell 4.4.152 2
02-'20 Open Shell 4.4.143 11
08-'17 Classic Shell 4.3.1 62
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Reacties (10)

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Boeryepes 12 januari 2025 18:52
Hiernaar overgestapt sinds ExplorerPatcher false positives geeft op mijn werklaptop. Zonder zo'n tool ben ik hulpeloos in Win11.

Volgende stap is een licentie op StartAllisBack...

[Reactie gewijzigd door Boeryepes op 12 januari 2025 18:53]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Boeryepes12 januari 2025 19:33
Ik kan mij er eigenlijk niets bij voorstellen. Het startmenu in Windows 11 werkt inmiddels prima en zal de basis zijn voor de volgende versies Windows. Met dit soort tools introduceer je een extra afhankelijkheid, potentiële (extra) bugs en potentiële (extra) security kwetsbaarheden.

[Reactie gewijzigd door Bor op 12 januari 2025 19:33]

Jerie @Bor12 januari 2025 20:02
Het startmenu in Windows 11 werkt inmiddels prima
Nog steeds is het verboden het startmenu links of rechts te plaatsen op Windows 11. Op Windows 9x, XP, Vista, 7, 10 mocht dat wel. Op macOS kan het, Gnome kan het, KDE kan het. Zelfs SwayWM kan het. Maar Windows 11 niet.

(En nee, het betreft niet alignment. Dat is iets anders.)

Verder heb je met nieuw start menu hetzelfde als nen nieuw configuratiescherm: learning curve. Als je vervolgens daadwerkelijk het oude prettiger vind, en je kunt het aanpassen of gebruiken zoals destijds, dan kun je de switch uitstellen.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Jerie12 januari 2025 21:13
Het is niet verboden maar gewoon geen ondersteunde optie. Dat er een learning curve is bij het wijzigen van een OS klopt. Ik zou echter met de tijd meegaan in plaats van de overstap blijven uitstellen gezien dit soort tools vroeg of laat niet meer werken, niet meer worden ondersteund of andere problemen geven.
Jerie @Bor12 januari 2025 23:18
Uiteindelijk kun je waarschijnlijk niet anders, dat klopt, tenzij je consequent dit soort tools gebruikt. Windows 10 wordt nog nauwelijks langer officieel [gratis] ondersteunt.

Wat betreft tijd van ondersteuning. Windows XP draaide ik ook tijden in classic interface. Daardoor het nieuwe start menu nauwelijks gezien want toen kwam Vista al weer (nauwelijks gebruikt) en daarna 7. Waarbij je met Open Shell al deze verschillende stijlen kunt emuleren, en de artwork van start menu ook eenvoudig aan kunt passen. Inmiddels zijn er meerdere stijlen met OS instellingen en soms ontkom je niet aan het een of ander.

Wat je zegt over potentieel extra kwetsbaarheden klopt ook maar datzelfde geldt voor zo'n beetje alle software die men in Downloads meldt. Dan kun je het beste zoveel mogelijk features en software uitzetten in Windows, en zo min mogelijk extra software installeren.

Rest mij nog te zeggen dat ik blij ben met dit soort tooling waarschijnlijk om dezelfde reden dat mensen nog graag forks van Gnome 2 gebruiken. De workflow werkt prima; de nieuwe heeft onvolkomenheden.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 12 januari 2025 23:20]

Ikzellef @Bor13 januari 2025 10:44
Is wel zo, maar het zou beter zijn als MS,maar ook andere makers/ontwikkelaars eens wat minder zouden veranderen om het veranderen alleen. Als een verandering duidelijk nut heeft, klaagt niemand,mals het alleen maar veranderd, en niks toevoegd, of zelfs weghaalt, wordt er terecht geklaagd
Jermak @Ikzellef13 januari 2025 12:11
ze kjunnen ook de open-Shell kopen , als het ze zelf niet lukt om hun gebrukers een optie te geven , welke interface ze preffereren. 8)7 _/-\o_
Globefrotter @Bor13 januari 2025 11:50
Het programmaatje is maar 7.44MB klein: waarom zorgt Microsoft niet zelf voor de keuze die de klant kan maken? Windows is inmiddels uitgedijd tot een moloch van honderden Gigabytes. Die 7.4 MB zou er toch wel bij kunnen dunkt me.
Waarom moeten wij altijd naar de pijpen van Microsoft dansen? zijn zij er niet voor ons i.p.v. andersom?
Boeryepes 12 januari 2025 19:37
Workflow is iets persoonlijks en in mijn geval wil ik geen klik of scroll te veel doen en in win11 vind ik menu en taskbar wat dat betreft een stap achteruit, ook nu nog.

Met nadruk op 'persoonlijk' }>
Jiggaman 13 januari 2025 13:40
Ik denk dat het vooral erg afhankelijk is hoe je Windows gebruikt. Als je alle standaard apps van Microsoft gebruikt is het start menu van win 11 prima. Maar als je regelmatig meerdere programma's installeerde en gebruikt is het klassieke startmenu met een folder structuur veel overzichtelijker. Ook ligt het er aan of je de naam van al je software uit je hoofd kent. Zoja is het menu van win 11 ook prima. Maar als je gewend bent om programma's in te delen op soort etc dan is het klassieke menu handiger.

Ik probeer zelf regelmatig even te wennen aan het nieuwe menu maar kom toch steeds weer terug bij deze tool.

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