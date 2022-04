Apple heeft versie 13.7 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In versie 13 heeft Apple onder meer een donkere modus toegevoegd, kunnen gebruikers op apps en sites van derden met hun Apple ID inloggen via Sign in en ondersteunt het toetsenbord typen door te vegen. Versie 13.7 is onder meer het besmettingsnotificatiesysteem aangepast en kan het zijn werk doen zonder dat hier een aparte gezondheids-app voor nodig is.

iOS 13.7 Met iOS 13.7 kun je indien gewenst gebruikmaken van COVID-19-blootstellingsmeldingen zonder dat je een app hoeft te downloaden. De beschikbaarheid hiervan hangt af van ondersteuning door lokale gezondheidsautoriteiten. Deze versie bevat ook andere probleemoplossingen voor je iPhone. Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website.