Mozilla heeft een update voor versie 80 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 80 is het mogeliijk om de browser als standaardprogramma voor het openen van pdf-documenten in te stellen en is de screenreader, die mensen met een visuele beperking helpt, verbeterd. Daarnaast staat de blokkeerlijst voor add-ons nu aan en zijn er diverse problemen verholpen. In versie 80.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed: Fixed a performance regression when encountering new intermediate CA certificates (bug 1661543)

Fixed crashes possibly related to GPU resets (bug 1627616)

Fixed rendering on some sites using WebGL (bug 1659225)

Fixed the zoom-in keyboard shortcut on Japanese language builds (bug 1661895)

Fixed download issues related to extensions and cookies (bug 1655190)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 80.0.1 voor Windows (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor Windows (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor Linux (32bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor Linux (64bit, Nederlands)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor Windows (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor Windows (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor Linux (32bit, Engels)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor Linux (64bit, Engels)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor Windows (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor Windows (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor Linux (32bit, Fries)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor Linux (64bit, Fries)

Mozilla Firefox 80.0.1 voor macOS (Fries)