Apple heeft macOS 11.0 uitgebracht, ook bekend als Big Sur. In versie 11, die gratis vanuit de Apple Store opgehaald kan worden, heeft Apple onder meer de gebruikersinterface een opfrisbeurt gegeven met iconen die aan iOS doen denken en knoppen die verschijnen wanneer ze nodig zijn en verdwijnen wanneer dat niet het geval is. Verder hebben ook het berichtencentrum, Apple Maps de Safari grote verbeteringen gekregen. Hieronder is een overzicht te vinden van de belangrijkste veranderingen en verbeteringen die we in versie 11 aan kunnen treffen:

Ontwerp Het nieuwe ontwerp voor apps maakt het je gemakkelijker je te concentreren op de inhoud, met knoppenbalken die de ruimte optimaal benutten en zijbalken van volledige hoogte

De bijgewerkte menubalk heeft een bredere spatiëring en een nieuw doorschijnend materiaal dat levendiger wordt wanneer je de menubalk gebruikt

Vernieuwde systeemgeluiden voor opstarten, bestanden kopiëren, onderdelen naar de prullenmand verplaatsen, bestanden vergrendelen en meer Bedieningspaneel Het bedieningspaneel plaatst je favoriete menu's en regelaars op één handige plek in de menubalk, zodat je snel instellingen kunt aanpassen

Extra regelaars verschijnen wanneer je klikt om de menu's van het bedieningspaneel uit te vouwen

Je kunt favoriete menu's van het bedieningspaneel aan de menubalk vastmaken Berichtencentrum In het bijgewerkte berichtencentrum zijn meldingen en widgets in één weergave te vinden

In de interactieve meldingen worden meer taken weergegeven wanneer je ze uitvouwt

Prachtige, nieuwe widgets vol gegevens uit Agenda, Klok, Notities, Foto's, Podcasts, Herinneringen, Schermtijd, Aandelen en Weer

In de bewerkingsweergave kun je nieuwe widgets toevoegen en de grootte aanpassen

Ondersteuning voor widgets van apps van derden Safari De snelste desktopbrowser ter wereld met toonaangevende prestaties en energiezuinigheid *

Op de aanpasbare nieuwe startpagina kun je een achtergrondafbeelding instellen en bepalen wat er wordt weergegeven, waaronder de leeslijst, iCloud-tabbladen en het privacyrapport

Uitgebreide ondersteuning voor extensies en een nieuwe speciale App Store-categorie voor extensies

Nieuw tabbladontwerp met favicons in tabs en websitevoorvertoningen wanneer je met de aanwijzer over een tab beweegt

Vertaling (bèta) voor Engels, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Frans, Duits, Russisch of Braziliaans Portugees

Het privacyrapport laat zien hoe Safari je privacy beschermt, met een overzicht van trackers die worden geblokkeerd door intelligente trackingpreventie

Je bewaarde wachtwoorden worden veilig gescreend op wachtwoorden die mogelijk betrokken waren in een datalek

Safari beschermt je privacy door te vragen of een website een extensie mag gebruiken Berichten Door gesprekken vast te zetten kun je maximaal negen van je favoriete berichtenreeksen bovenaan de lijst plaatsen

Met vermeldingen kun je een bericht sturen naar een persoon in een groepsgesprek

Ook kun je antwoorden op een specifiek bericht eerder in het gesprek

Berichteffecten voor ballonnen, confetti, lasers en meer

Met #images kun je populaire GIF's vinden en toevoegen aan berichten

Met memoji's kun je eenvoudig een gepersonaliseerd figuurtje aanmaken en stickers versturen die overeenkomen met je stemming en persoonlijkheid Kaarten In de door vertrouwde merken samengestelde gidsen vind je aanbevelingen voor plaatsen om te bezoeken en dingen om te doen

De functie 'Kijk rond' om steden te verkennen in een interactieve 3D-ervaring met een hoge resolutie

Indoorkaarten voor grote luchthavens en winkelcentra

Je kunt fietsvriendelijke routes naar je bestemming opvragen

Met routes voor elektrische voertuigen kun je ritten plannen voor op de iPhone toegevoegde ondersteunde voertuigen Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. * De prestaties variëren afhankelijk van de systeemconfiguratie, de netwerkverbinding en andere factoren.