De beste 20.000mAh-powerbanks

Het segment van powerbanks met een capaciteit van 20.000mAh (of nog groter) is behoorlijk veelzijdig. Je kunt al een budgetpowerbank met deze capaciteit kopen voor twee tientjes, maar je kunt ook ver boven de honderd euro betalen. In dat budgetsegment koop je primair een powerbank om je telefoon mee op te laden: geen luxe features en weinig extra's. Wil je meer betalen, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een powerbank met ondersteuning voor draadloos opladen of een model waarmee je ook je laptop in noodgevallen van extra prik kunt voorzien.

De grens voor de capaciteit van powerbanks in deze categorie hebben we op 27.000mAh gesteld. Er zijn nog grotere powerbanks, maar die mag je niet meenemen in het vliegtuig. Vliegtuigmaatschappijen hanteren 100Wh als grens voor powerbanks die mee mogen in de handbagage. Met een (gebruikelijke) spanning van 3,7V voor de accucellen heeft een 27.000mAh immers een capaciteit van 99,9Wh.

Die grote powerbanks zijn bijna altijd geschikt om ook een laptop op te laden, mits je laptop wordt opgeladen met een USB-C-stekker. Zowel de powerbank als laptop dienen dan Power Delivery te ondersteunen waarmee 100W (en soms iets meer) geleverd kan worden.

We hebben vier aanraders in deze categorie powerbanks uitgezocht: de beste allrounder die voor de meeste doeleinden geschikt is, onze budgetaanrader voor als je niet veel geld wilt uitgeven, een aanrader voor draadloos laden en de luxe laptoplader.

Beste 20k-powerbank Xtorm Fuel Series 5, 35W, 20.000mAh, Zwart 1x USB A, 2x USB type-C Prijs bij publicatie: € 55,- € 49,95 bij Belsimpel Bekijk alle prijzen Voor ongeveer zestig euro haal je met de Xtorm Fuel Series 5 een powerbank in huis die lekker veelzijdig is. De powerbank beschikt over een USB-A-poort waarmee je oudere apparaten vlot oplaadt met maximaal 22W en met de twee USB-C-poorten kun je zelfs 41W halen. Middels een eenvoudige display zie je de resterende capaciteit van je powerbank in procenten en de FS5 ondersteunt een breed scala aan laadprotocollen én passthrough. De powerbank is deels van gerecycled materiaal gemaakt en je krijgt een USB-C-kabeltje meegeleverd. Het opladen van de powerbank zou alleen iets sneller mogen: dat duurt ruim drie uur. Lees de volledige review: Meer dan 50 powerbanks getest - Zelfs modellen die je laptop laden

Alternatief 20k-budgetpowerbank Re-load Powerbank 18 watt | 20.000 mAh 2x USB A, 1x USB type-C Prijs bij publicatie: € 20,- Geen prijzen beschikbaar Bekijk product Nog een budgetmodel dat we ook bij kleinere powerbanks aanraadden is de Re-load-powerbank van de Action. Het 20k-model is alleen in de winkel te koop voor 20 euro en ondersteunt ondanks zijn lage prijs passthrough en behoorlijke vermogens op zijn USB-A- en -C-poorten. Ook hier lever je weer in op de laadsnelheid; het duurt zes uur om de Re-load vol te krijgen. Lees de volledige review: Meer dan 50 powerbanks getest - Zelfs modellen die je laptop laden

Alternatief wireless 20k-powerbank Otterbox Wireless Powerbank 15.000 mAh 1x USB A, 1x USB type-C Prijs bij publicatie: € 29,- € 29,99 bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen De Otterbox is een vreemde eend in de bijt, want met zijn capaciteit van 15.000mAh valt hij tussen wal en schip qua categorieën. Dat compenseert de Otterbox met zijn features, want net als de Varta Wireless kun je bedraad via USB-A en USB-C opladen, maar ook draadloos laden is mogelijk. De prijs is bovendien laag, waardoor hij in het verleden ook een allroundaanrader geweest is. Bedraad laden kan tot ongeveer 20W, maar draadloos is beperkt tot 7,5W aan laadvermogen. Lees de volledige review: Powerbanks 2023 - Extra prik op vakantie

Laptoptip 20k-powerbank Anker 737 Power Bank (PowerCore 24K) 1x USB A, 2x USB type-C Prijs bij publicatie: € 89,- € 78,- bij Amazon.nl Marketplace Bekijk alle prijzen Deze laptoptip is ook weer iets groter dan de 20k-powerbanks: Anker drijft met de 737 de capaciteit op tot 24.000mAh. De 737 heeft een afwijkende formfactor met zijn staafvormige behuizing. Daarop prijkt een display met informatie over de laadsnelheid van de poorten, resterende capaciteit en 'gezondheidstoestand' van de powerbank. De powerbank is razendsnel, in amper een uur vol en ook opladen van je laptop gaat met maximaal 100W vlotjes.

Alternatief Laptop 20k-powerbank Xtorm Fuel Series 5, 67W, 27.000mAh, Zwart 1x USB A, 2x USB type-C Prijs bij publicatie: € 85,- € 79,95 bij Belsimpel Bekijk alle prijzen Ook in het 'laptopsegment' hebben we een Xtorm Fuel Series-powerbank, de Fuel Series 5, 67W, 27.000mAh. De eigenschappen liggen besloten in de naam: hij schurkt aan tegen het randje van in het vliegtuig toegestane powerbanks met 27.000mAh en kan 67W over zijn USB-C-uitgangen leveren. We hebben overigens nog net iets meer gemeten dan dat. De grote powerbank doet er relatief lang over om vol te raken: dat duurt drieënhalf uur. In tegenstelling tot onze andere laptopaanrader is de FS5 in een traditionele formfactor gegoten. Let op: de prijs fluctueert nogal, dus probeer een gunstig moment af te wachten, bijvoorbeeld met behulp van een prijsalert.

Hieronder kun je alle eigenschappen van de aangeraden powerbanks en hun concurrenten nalezen.

