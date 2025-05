De beste 10.000mAh-powerbanks

Het is niet de allergoedkoopste die we getest hebben, maar de Varta Power Bank Energy 10k is een goedkope allrounder die een redelijk vermogen op zijn poorten levert en slechts 18 euro kost. Mits je je kabels in de juiste volgorde aansluit (eerst je apparaat inprikken, dan de powerbank laden), ondersteunt de Varta passthrough, zodat je met één adapter tegelijk je telefoon en je powerbank kunt laden. Daar staat wel tegenover dat er weinig laadprotocollen ondersteund worden en het een oud model is.