De beste 5000mAh-powerbanks

Met een powerbank van 5000mAh kun je een gemiddelde telefoon net één keer opladen: het gros van de courante telefoons heeft namelijk een accu met die capaciteit. Nu zal je accu nooit helemaal leeg zijn, dus zelfs met een kleine 5k-powerbank kun je je telefoon pakweg anderhalve keer bijvullen. Het grote voordeel van zo'n minipowerbank is het geringe formaat en dito gewicht: je kunt hem altijd beschikbaar hebben. Zo'n minilader is vooral voor nood en kun je steevast bij je hebben in je tas of in een jas- of zelfs broekzak. Zaak is dan natuurlijk wel dat je je powerbank af en toe oplaadt, zodat je geen lege noodvoorziening hebt.

We hebben een moderne allrounder uitgezocht die telefoons zowel bedraad als draadloos kan laden en geschikt is voor Android- en iOS-toestellen.

In het budgetsegment raden we een powerbank aan die niet het allergoedkoopst is, maar wel prima prestaties levert ondanks zijn lage prijs.

Updates 1-5-2025 - De Trust Magno is onze nieuwe aanrader geworden.

24-2-2025 - Dit is de eerste publicatie van deze BBG.

Beste 5k-powerbank Trust Magno Draadloze magnetische powerbank van 5.000 mAh Zwart 1x USB type-C Prijs bij publicatie: € 26,- € 25,99 bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen De Trust Magno heeft veel features in zijn compacte behuizing: de powerbank is niet alleen bedraad via de USB-C-poort te gebruiken, maar je kunt je telefoon ook draadloos laden. Op geschikte telefoons - of hoesjes - kun je de powerbank magnetisch bevestigen. De powerbank opladen zou iets sneller mogen: als dat belangrijk is, kun je eens naar de FS5 van Xtorm kijken, die overigens een stuk duurder is. Prettige bijkomstigheid aan de Trust-powerbank is dat de behuizing voor de helft van gebruikt plastic gemaakt is. De powerbank is voor minder dan dertig euro te koop.

Beste 5k-budgetpowerbank Varta Energy 5000 2x USB A, 1x USB type-C Prijs bij publicatie: € 10,- € 10,42 bij Reichelt Bekijk alle prijzen De verzendkosten zijn bijna net zo hoog als de prijs, want voor een tientje koop je een budgetpowerbank voor nood. Deze Varta Energy 5000 heeft twee USB-A-poorten en een USB-C-poort, waarmee je met ongeveer 12W je telefoon oplaadt. Hard gaat het dus niet en de powerbank opladen duurt met tweeënhalf uur ook vrij lang, maar voor een tientje heb je in ieder geval een noodoplossing.

Alternatief 5k-budgetpowerbank Intenso XS5000 Roze 1x USB A, 1x USB type-C Prijs bij publicatie: € 12,- € 14,96 bij Amazon.nl Marketplace Bekijk alle prijzen Net als de budgetaanrader van Varta kost de XS5000 van Intenso slechts een tientje. Je krijgt daarvoor een powerbank met een USB-A- en een USB-C-poort in handen, die beide met pakweg 10W laden. De capaciteit die we gemeten hebben is vrij laag, ook voor een 5000mAh-powerbank, maar desondanks duurt het bijna drie uur om hem vol te krijgen. Daar staat dan weer tegenover dat de powerbank maar net iets meer dan een ons weegt: een van de lichtste die we getest hebben.

Hieronder kun je alle eigenschappen van de aangeraden powerbanks en hun concurrenten nalezen.

Testresultaten

Klik op het uitklapkader om alle testresultaten te zien. In onderstaande grafiek laten we enkel de belangrijkste eigenschappen van de 5k-powerbanks zien.