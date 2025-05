Beste stille behuizing

We testen behuizingen met een high-end systeem van ongeveer 600W en met een meer mainstreamsysteem van pakweg 300W. Bovendien testen we de kasten in verschillende scenario's, waarbij we de ventilatorsnelheid aanpassen om inzicht in de koelprestaties van de behuizingen te krijgen. Daarbij leggen we temperatuurdata van twaalf sensors vast en maken van die data indexcijfers.

Voor de geluidsmetingen zetten we de behuizingen in onze geluidsdichte ruimte en testen de geluidsproductie in diverse scenario's, met zowel de meegeleverde als de Noctua-ventilators ingebouwd.

Daarnaast beoordelen we de behuizingen uiteraard op hun features, het inbouwgemak, de inbouwmogelijkheden, hun bouwkwaliteit en afwerking, en last but not least hun prijs. Een uitgebreide beschrijving van onze testmethode vind je op deze pagina's.