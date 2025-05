De beste allround behuizing moet van alle markten thuis zijn. Een lastige opgave, want er zijn zoveel scenario's voor gebruik en aspecten die voor de een superbelangrijk en voor een ander totaal van ondergeschikt belang zijn, dat het bijna onmogelijk is om een behuizing aan te wijzen als een one size fits all.

Toch doen we een poging; we kiezen deze allrounder uit de behuizingen die we getest hebben, en hanteren daarbij een budget van enkele tientjes boven of onder de 100 euro. Dus van ongeveer 70 euro tot 130 euro, wat een enorme keus aan behuizingen oplevert.

Updates 1-5-2025 - We hebben het aanbod gecontroleerd en dit zijn nog steeds onze aanraders.

20-3-2025 - We hebben de 4000D vervangen door zijn opvolger: de Frame 4000.

8-8-2024 - Eerste publicatie van deze BBG.

Beste allround behuizing Fractal Design North - TG Clear Chalk White Tower • 4 interne bays Prijs bij publicatie: € 137,- € 144,65 bij Micro-Mail B.V. Bekijk alle prijzen De Fractal North is al meer dan een jaar een van de populairste behuizingen in de Pricewatch. Met recht, want de kast heeft niet alleen de looks, maar ook de prestaties om die plek te rechtvaardigen. De Mesh-versie, dat is de versie met een rooster in plaats van glas aan de zijkant, presteert met ons basissysteem het best in zijn segment, en met het high-end systeem ingebouwd zijn de prestaties eveneens uitstekend. De versie met glazen zijpaneel doet het ook uitstekend. Er kleven twee kleine nadelen aan de Norths: heel grote, high-end videokaarten passen er lastig in en de ventilators zijn standaard aan de luide kant. Voor luxere builds met grote videokaarten kun je uitwijken naar de North XL en met fanprofielen kun je de meegeleverde ventilators eenvoudig stiller maken. Lees de volledige review: Fractal North-behuizing - Met een vleugje walnoot of eikenhout

Alternatieve allround behuizing Corsair Frame 4000D Zwart Tower • 6 interne bays Prijs bij publicatie: € 93,- € 84,90 bij Megekko Bekijk alle prijzen De 'oude' 4000D Airflow is lange tijd de go-to geweest voor een betaalbare allrounder: een behuizing die degelijk is en goed presteert. Corsair heeft de 4000D een update gegeven met de Frame 4000, die voortborduurt op zijn illustere voorganger. De kast is gemoderniseerd en presteert uitstekend. De prijs is wel omhoog gegaan, zeker als je eigen fans wil installeren en de versie zonder meegeleverde fans koopt. De stevigheid is iets minder geworden, maar de mogelijkheden en inbouwgemak zijn verbeterd. Je kunt natuurlijk altijd de oude 4000D nog kopen, zolang er nog voorraden van beschikbaar zijn. Lees de volledige review: Corsair Frame 4000D - Luid en duidelijk koel

Hoewel een behuizing jarenlang kan meegaan en we je daarom zouden aanraden een paar tientjes meer uit te geven aan een goede kast, kunnen we ons voorstellen dat je geen 100 euro stukslaat op een behuizing als je complete systeem nog geen 500 euro kost. Je kunt uiteraard simpelweg naar de Pricewatch gaan, het filter op 'Prijs van laag naar hoog' zetten en de eerste de beste computerdoos kopen, maar juist omdat een behuizing langer meekan, kun je beter een kast kopen die niet binnen een paar maanden bij het grofvuil staat.

We testen in de regel wat meer mainstream- en high-end behuizingen, maar voor deze categorie hebben we een klein dozijn budgetbehuizingen in huis gehaald en getest. We baseren onze keuze in deze categorie voornamelijk op de bevindingen van die budgetround-up.

Beste budgetbehuizing Montech X3 Mesh Wit Tower • 4 interne bays Prijs bij publicatie: € 54,- € 53,90 bij ALTERNATE.nl Bekijk alle prijzen De beste budgetbehuizing die we getest hebben, is de Montech X3 Mesh. Hiervan hebben we de witte variant getest. Die is op het moment van schrijven een paar euro duurder dan de zwarte, maar in beide gevallen haal je voor minder dan 60 euro een behuizing in huis met maar liefst zes lichtgevende ventilators, een glazen zijpaneel en uitstekende prestaties. Die zes ventilators zorgen namelijk voor de beste koelprestaties in dit segment, terwijl de behuizing ook nog eens lekker stil blijft. Natuurlijk zijn er nadelen, zoals de stapel Molex-connectors om de ventilators aan te sluiten, het ontbreken van pwm-sturing voor die ventilators, het ontbreken van een USB-C-poort in het frontpaneel en de onmogelijkheid om de verlichting softwarematig in te stellen. Voor dit geld kun je echter lastig een kast vinden die beter presteert. Lees de volledige review: Budget behuizingen van € 50 Round-up - Elf kasten met rgb voor een zacht prijsje

Testmethode

We hebben inmiddels ruim zeventig behuizingen getest met onze recentste testmethode. Daarbij kijken we naar de geluids- en koelprestaties met de eigen meegeleverde ventilators. Omdat uiteraard niet alle behuizingen met dezelfde ventilatorconfiguratie worden geleverd - soms hebben ze zelfs helemaal geen meegeleverde fans - vergelijken we ze ook met Noctua-fans in plaats van de stockfans.

Meer over hoe we testen We testen behuizingen met een high-end systeem van ongeveer 600W en met een meer mainstreamsysteem van pakweg 300W. Bovendien testen we de kasten in verschillende scenario's, waarbij we de ventilatorsnelheid aanpassen om inzicht in de koelprestaties van de behuizingen te krijgen. Daarbij leggen we temperatuurdata van twaalf sensors vast en maken van die data indexcijfers. Voor de geluidsmetingen zetten we de behuizingen in onze geluidsdichte ruimte en testen de geluidsproductie in diverse scenario's, met zowel de meegeleverde als de Noctua-ventilators ingebouwd. Daarnaast beoordelen we de behuizingen uiteraard op hun features, het inbouwgemak, de inbouwmogelijkheden, hun bouwkwaliteit en afwerking, en last but not least hun prijs. Een uitgebreide beschrijving van onze testmethode vind je op deze pagina's.

Testresultaten

We hebben de indices, de gemiddelde scores dus, van de koelprestaties van de behuizingen in onderstaande grafieken weergegeven. Ook de geluidstests vind je hier. Let wel: het testen van een behuizing behelst meer dan alleen naar deze cijfers kijken, zoals we in de testmethode toelichtten. Neem de indexcijfers dus vooral als leidraad, maar bedenk dat meer factoren een rol spelen bij de uiteindelijke beoordeling.