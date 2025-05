Voor sommige builds kan er maar één criterium belangrijk zijn, en dat is de koeling. We hebben al vaker aangehaald dat goede koeling en weinig geluid niet vaak hand in hand gaan, en dat is bij de meeste aanraders in deze categorie ook het geval. Daar valt met het afregelen van je ventilators natuurlijk weer een mouw aan te passen, maar dat beïnvloedt de koelprestaties weer nadelig. Onderstaande behuizingen hebben we geselecteerd op dat ene criterium: goede koeling.

Beste koele behuizing Fractal Design Torrent Black RGB TG Light Tint Tower • 6 interne bays Prijs bij publicatie: € 230,- € 229,90 bij Proshop.nl Bekijk alle prijzen De koelste behuizingen die we getest hebben, zijn de drie varianten van de Fractal Torrent. De naam doet het al vermoeden: dat zijn kasten die puur op airflow gebouwd zijn en anders dan je van Fractal gewend bent, hebben ze alle drie grote vinnen aan de voorkant om lucht aan te zuigen. Vaak zijn Fractal-kasten wat ingetogener, maar de Torrents laten zien waar ze voor gemaakt zijn. De grootste van de drie is ook het koelst. De Torrent RGB heeft twee grote 180mm-fans achter de grille aan de voorkant en nog eens drie 140mm-fans onderin. Als je een maatje kleiner wilt, met nog steeds indrukwekkende koelprestaties, dan kun je ook voor de Torrent Compact kiezen. Die heeft nog steeds die twee grote 180mm-fans voorin, maar doet het zonder de 140mm-fans. Hij is wel ongeveer 50 euro goedkoper. Ook de kleinste variant, de Torrent Nano, koelt nog erg goed, dankzij zijn enkele 180mm-ventilator. De Nano kan enkel mITX-moederborden kwijt en is weer 50 euro goedkoper dan de Compact. De Compact en gewone Torrent ondersteunen eATX-borden. Nogmaals: heel stil zijn de Torrents niet. Lees de volledige review: Fractal Design Torrent-behuizing - Lekker luchtige lichtshow

Alternatieve koele behuizing Chieftec APEX AIR Tower • 4 interne bays Prijs bij publicatie: € 80,- € 79,67 bij Proshop.nl Bekijk alle prijzen Wil je goede koeling, maar niet te veel geld uitgeven? Dan is de APEX Air van Chieftec misschien een optie. Het is geen heel luxe behuizing, met relatief veel plastic, maar wel met drie 140mm-fans. De meeste features zijn er wel, maar alles is vrij spartaans uitgevoerd. Er zijn nauwelijks rubberen afdichtingen voor kabelgaten en hier en daar wordt bespaard op kosten. Ook is het inbouwgemak, met name om de frontfans te verplaatsen, niet gigantisch, maar de prijs en de koelprestaties van de Air maken veel goed. De voorraden van de Air zijn echter een beetje aan het opdrogen, waardoor de prijs langzaam omhoogkruipt. De sweet spot voor de prijs bedraagt ongeveer 80 euro; veel meer moet je er niet voor betalen, anders worden concurrenten interessanter. Lees de volledige review: Chieftec APEX-behuizing - Terug aan de top?

Testmethode

We hebben inmiddels ruim zeventig behuizingen getest met onze recentste testmethode. Daarbij kijken we naar de geluids- en koelprestaties met de eigen meegeleverde ventilators. Omdat uiteraard niet alle behuizingen met dezelfde ventilatorconfiguratie worden geleverd - soms hebben ze zelfs helemaal geen meegeleverde fans - vergelijken we ze ook met Noctua-fans in plaats van de stockfans.

Meer over hoe we testen We testen behuizingen met een high-end systeem van ongeveer 600W en met een meer mainstreamsysteem van pakweg 300W. Bovendien testen we de kasten in verschillende scenario's, waarbij we de ventilatorsnelheid aanpassen om inzicht in de koelprestaties van de behuizingen te krijgen. Daarbij leggen we temperatuurdata van twaalf sensors vast en maken van die data indexcijfers. Voor de geluidsmetingen zetten we de behuizingen in onze geluidsdichte ruimte en testen de geluidsproductie in diverse scenario's, met zowel de meegeleverde als de Noctua-ventilators ingebouwd. Daarnaast beoordelen we de behuizingen uiteraard op hun features, het inbouwgemak, de inbouwmogelijkheden, hun bouwkwaliteit en afwerking, en last but not least hun prijs. Een uitgebreide beschrijving van onze testmethode vind je op deze pagina's.

Testresultaten

We hebben de indices, de gemiddelde scores dus, van de koelprestaties van de behuizingen in onderstaande grafieken weergegeven. Ook de geluidstests vind je hier. Let wel: het testen van een behuizing behelst meer dan alleen naar deze cijfers kijken, zoals we in de testmethode toelichtten. Neem de indexcijfers dus vooral als leidraad, maar bedenk dat meer factoren een rol spelen bij de uiteindelijke beoordeling.