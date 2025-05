Voor een luxe behuizing kun je het zo gek maken als je wil, met prijzen richting de duizend euro. Iets schappelijker wordt het al met de Y70 Touch van HYTE, een behuizing met ingebouwd scherm waarop je animaties of informatie kunt laten zien. De prijs van die kast is met rond de 400 euro (exclusief fans!) echter wel heel gortig, en de leverbaarheid is eigenlijk al het hele jaar problematisch.

Voor onze keus voor een luxe behuizing hanteren we enkele criteria. Ten eerste moet alle hardware die je kunt indenken erin passen, of dat nu een enorme RTX 4090 of 4080 van meer dan 35cm is, of een dikke luchtkoeler als een D15 of Dark Rock Pro 5. Ook mag waterkoeling geen probleem zijn, en voor dikke hardware wil je dikke koeling, dus radiators van 280mm en 360mm moeten passen. Veel liefhebbers van gaming geven natuurlijk veel geld uit aan hun videokaart, en die mag in zo'n behuizing ook gezien worden: een glazen venster en de optie je videokaart mooier te etaleren met een riserkit, moeten in high-end kasten ook mogelijk zijn.

De prestaties van je kast horen natuurlijk in lijn met je hardware te liggen: geluidsproductie, koeling, alles moet goed zijn. Maar, eerlijk is eerlijk, als je een paar duizend euro aan een high-end 4k-systeem uitgeeft, dan neem je hoogstwaarschijnlijk geen genoegen met de ventilators die al dan niet worden meegeleverd met je behuizing. Je kunt hoogstwaarschijnlijk zelf betere uitzoeken, en als je radiators monteert, gebruik je sowieso andere ventilators.

Updates 1-5-2025 - We hebben het aanbod gecheckt en dit zijn nog steeds onze aanraders.

20-3-2025 - We hebben de Dark Base 901 vervangen door de Light Base 900 FX.

8-8-2024 - Eerste publicatie van deze BBG.

Beste luxe behuizing Corsair iCUE LINK 6500X RGB Zwart Tower • 4 interne bays Prijs bij publicatie: € 272,- € 263,73 bij Amazon.nl Marketplace Bekijk alle prijzen De mooiste kast met veel luxe en opties die we getest hebben, is de 6500X van Corsair. Die is er in varianten met en zonder rgb-verlichting in de ventilators, en als je eigen fans kiest, kun je jezelf een kleine 80 euro besparen door de versie zonder ventilators te nemen. De voorgeïnstalleerde Corsair RX120 RGB-fans kosten los overigens 100 euro, onder meer dankzij hun magnetische bekabeling, meegeleverde hub en iCUE-compatibiliteit. De 6500X is een zogeheten dualchamberbehuizing, met een apart compartiment voor de voeding, kabels en eventuele opslagschijven. Zo blijft het hoofdcompartiment mooi clean, zodat je daar enkel je moederbord en videokaart ziet. Wil je die videokaart verticaal monteren, dan moet je daar een extra kitje voor kopen; dat is bij het gros van de behuizingen het geval. De behuizing is geschikt voor BTF-moederborden, grote videokaarten en 360mm-radiators. Bovendien kun je met verwisselbare paneelelementen je behuizing een compleet andere look geven, bijvoorbeeld met bamboehout of juist aluminium panelen. Lees de volledige review: Corsair 6500X - Luxe behuizing met dubbel glas getest

Geteste behuizingen

Testmethode

We hebben inmiddels ruim zeventig behuizingen getest met onze recentste testmethode. Daarbij kijken we naar de geluids- en koelprestaties met de eigen meegeleverde ventilators. Omdat uiteraard niet alle behuizingen met dezelfde ventilatorconfiguratie worden geleverd - soms hebben ze zelfs helemaal geen meegeleverde fans - vergelijken we ze ook met Noctua-fans in plaats van de stockfans.

Meer over hoe we testen We testen behuizingen met een high-end systeem van ongeveer 600W en met een meer mainstreamsysteem van pakweg 300W. Bovendien testen we de kasten in verschillende scenario's, waarbij we de ventilatorsnelheid aanpassen om inzicht in de koelprestaties van de behuizingen te krijgen. Daarbij leggen we temperatuurdata van twaalf sensors vast en maken van die data indexcijfers. Voor de geluidsmetingen zetten we de behuizingen in onze geluidsdichte ruimte en testen de geluidsproductie in diverse scenario's, met zowel de meegeleverde als de Noctua-ventilators ingebouwd. Daarnaast beoordelen we de behuizingen uiteraard op hun features, het inbouwgemak, de inbouwmogelijkheden, hun bouwkwaliteit en afwerking, en last but not least hun prijs. Een uitgebreide beschrijving van onze testmethode vind je op deze pagina's.

Testresultaten

We hebben de indices, de gemiddelde scores dus, van de koelprestaties van de behuizingen in onderstaande grafieken weergegeven. Ook de geluidstests vind je hier. Let wel: het testen van een behuizing behelst meer dan alleen naar deze cijfers kijken, zoals we in de testmethode toelichtten. Neem de indexcijfers dus vooral als leidraad, maar bedenk dat meer factoren een rol spelen bij de uiteindelijke beoordeling.