Dik een jaar geleden kwam de Transcend ESD370C in een round-up van bijna 40 externe ssd's als een van de snelste en goedkoopste drives uit de test. Het Taiwanese bedrijf heeft inmiddels een opvolger uitgebracht in de vorm van de ESD380C. Die zit in precies hetzelfde jasje, maar moet wel een stuk sneller zijn dan zijn voorganger. Bovendien is de ESD380C in een capaciteit van maximaal 2TB verkrijgbaar, terwijl de ESD370C niet boven de 1TB uitkwam. En als kers op de taart geeft Transcend op de nieuwe versie de gebruikelijkere vijf jaar garantie, waar dat bij de vorige een wat karige drie jaar was.

We hebben de 1TB- en de 2TB-uitvoering van de ESD380C in ons testsysteem geprikt om te kijken of de snelheidsclaims van Transcend waargemaakt worden.

Elke medaille heeft twee kanten. Op papier lijkt een snellere externe ssd natuurlijk fantastisch, en over langere garantie en grotere capaciteiten zijn we ook te spreken, maar de ESD380C is wel iets duurder dan zijn voorganger. Gek is dat niet en wie weet, gaat de prijs nog wat omlaag; de ESD380C is pas sinds eind juni te koop. Nu betaal je voor de 1TB-versie van de ESD380C minimaal 155 euro, waar dezelfde capaciteit van de ESD370C 140 euro kost.