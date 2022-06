Nog onaangekondigde FromSoftware-titel zit in laatste stadia van ontwikkeling

De Japanse gamemaker FromSoftware heeft sinds 2016 een game in ontwikkeling die nu 'in de laatste stadia van ontwikkeling' zit. Deze game van de Elden RIng-studio is nog niet aangekondigd.

Daarover vertelt FromSoft-topman Hidetaka Myazaki in een nieuw interview met een Japanse publicatie. Die is vertaald door de redactie van VGC, die een kleine reconstructie van dit en een voorgaand interview maakt. Enkele jaren terug meldde Miyazaki al in een interview dat er '3,5' games in ontwikkeling waren op dat moment, allemaal sinds 2016. Die halve was Déraciné, een hele was Elden Ring, een ander Sekiro en die laatste hele is nog niet onthuld. Nu, in dit nieuwe interview, geeft Miyazaki een update over die laatste nog onbekende: nog steeds in ontwikkeling en in een zeer vergevorderd stadium.

Meer informatie wil de gamemaker er nog niet over geven; hij vindt de tijd nog niet rijp. Wel stelde hij in 2018 dat de game 'typisch voor ons zal zijn'. VGC speculeert dat het een nieuwe Armored Core-titel kan zijn. Een gebruiker van het forum ResetEra zou in het kader van een 'consumentenonderzoek' gevraagd zijn over een nieuwe Armored Core-game. Hij kreeg een beschrijving, screenshots en video's te zien. Van de teksten heeft hij screenshots gemaakt de rest van de materialen hadden watermerken, waardoor hij terughoudend was.

De laatste mainline Armored Core-titel kwam in 2012 uit. FromSoftware was vanaf de eerste game in 1997 de ontwikkelaar van de games. Dit zijn third-person mecha-actiegames en geen 'Soulslikes'.